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Tarot Falına Göre 15 Şubat Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 15 Şubat Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
14.02.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 15 Şubat Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün ailenden biriyle yapacağın bir konuşma gelecek planlarını olumlu yönden etkileyecek ve kendini daha iyi hissetmeye başlayacaksın. Bazı dönemler kendini çok bunalmış hissediyorsun diyebilirim. Bu tarz zamanların geçici olduğunu unutmaman gerekiyor. Biraz daha sabır :) Bununla birlikte, sevdiğin bir insanın sana ihtiyacı olabilir gibi geldi bana. Bunu sana rahat bir şekilde dile getiremeyebilir. Bu sebeple bugün onu aramalısın. Son zamanlarda nedense onu ihmal etmişsin. Hiçbir şey için geç değil sonuçta değil mi? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Geçtiğimiz günlerde aranın bozulduğu bir arkadaşının olduğunu görüyorum ve o kişi seninle iletişime geçmek için bekliyor. Bugün, bu durum için bir adım atabilir ve aranızdaki buzları da eritebilirsiniz. Bence daha fazla uzatmanın bir anlamı yok değil mi? Birbirinizin kıymetini bilmeniz gerekiyor :) Bununla birlikte, kariyerinde de yakın zamanda birtakım değişiklikler yaşayacaksın. Bunlar seni korkutmasın. Her şeyin dilediğin gibi olacağına inancım tam! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün yapacağın bir plan senin tüm haftanı etkileyebilir gibim geldi bana. Bu planla beraber kendini olduğun enerjinin üzerinde hissedebilirsin. Bu nedenle, yapacağın planları ertelememeni öneriyorum. Aksi takdirde sonrasında o sorumluluklar daha da büyüyecek. Aman dikkat! Bununla birlikte, bugün bir kıskançlık krizi yaşaman an meselesi gibi görünüyor. Biraz sakinliğini koruman gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde nereye kadar? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugünle beraber, kariyerin adına yapacağın her adım seni etkileyecek diyebilirim. Bu nedenle olabildiğince dikkatli davranman gerekiyor. Hiçbir şeyi atlamamalı ve getireceği sonuçları da düşünmelisin. Bununla birlikte, maddi olarak girdiğin bir borç ile ilgili sıkıntılar yaşayabilirsin. Harcamalarına dikkat etmen gerekiyor. Ayrıca, sağlığın konusunda da biraz hassas olman gerekiyor benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, gireceğin bir ortamda tüm gözleri üzerine çekeceksin diyebilirim. Hatta birinin seninle ilgili hislerini bile ortaya da çıkarabilirsin. Hiç beklemediğin birinden ilgi göreceksin ve bu seni çok şaşırtacak sevgili okurum. Bakalım neler olacak? :) Bununla birlikte, ağzından çıkabilecek bazı laflar olabileceği için de telefon görüşmelerine dikkat etmeni öneriyorum. Sonrasında pişman olmanı istemem. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Yakın zamanda seni oldukça üzen, hiç beklemediğin davranışlar sergileyen o arkadaşın geceleri resmen uyku uyuyamaz hale gelmiş. Sürekli sana yaptığı hatayı düşünüyor ve bu nedenle de yakın zamanda seninle bir şekilde iletişime geçebilir. Onu affedip affetmeme konusunu sana bırakıyorum. Kalbinin sesini dinle olur mu? Çevrendekilere danışsan dahi son kararı kendin vermelisin :) Bununla birlikte, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Senin adına o kadar mutluyum ki. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Kendine dair verdiğin sözleri bir bir tutmak için yapman gereken planlar var. Bugün, bu planları da hayata geçirmek için ailenden biriyle bir konuşma yapacaksın ve bu konuşma, kafandaki çoğu şeyin oturmasına neden olacak. Oh be! Ben buradan rahatladım :) Bununla birlikte, uzun zamandır hayalini kurduğun o tatili bu sene yapacaksın. Senin adına çok mutluyum. Belki orada hayatının aşkı ile de tanışırsın, ne dersin? Tabii biraz daha sabırlı olman gerekiyor. Malum daha Şubat ayındayız :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Son zamanlarda her sorunu biraz daha büyütmüş ve içine atmışsın sevgili okurum. Zamanla da gergin birine evrilmişsin. Bu nedenle kendinle biraz daha baş başa kalarak sorunlarını kendi içinde çözmen gerekiyor. Kendine dönmen sana fayda sağlayacaktır. Bununla birlikte, sağlığına da dikkat etmen gereken bir döneme giriş yapıyorsun diyebilirim. Yürüyüş yapmalı ve sürekli hareket halinde olmalısın. bunları ihmal etmezsen her şey senin için daha rahat olacak :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bugün, yapacağın bir konuşmanın kariyerini oldukça etkileyeceğini söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Ancak bu konuda bazı kararlar vermeden önce iyice düşünmelisin. Sonrasında bu kararların geri dönüşü olmayabilir. Aman diyorum :) Bununla birlikte, kalbindeki o kişinin hisleri sana karşı her geçen gün biraz daha artıyor. Ona karşı biraz çekingensin gibi hissettim. Duygularını dışa vurman gerekiyor. Bu şekilde olmamalı sonuçta değil mi? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün alacağın kararlara dikkat etmeni söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Ani bir şekilde alacağın her karar senin geleceğini etkileyecek. Bu nedenle bir karar almadan önce iyice düşünmen gerekiyor. Çevrendeki insanlara da danışabilirsin. Bununla birlikte, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak. Akşama doğru onun yanında olmalı ve manevi desteğini hissettirmelisin. Ayrıca, yakında kendinde bazı değişimlere gideceksin. Ay çok heyecanlandım! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Önceliklerin her zaman sevdiğin kişiler oluyor ve bu durumda da bu insanlar seni kırdığında çok üzülüyorsun. Bugün yaşayacağın bir olayda bunu daha fazla hissedecek ve artık kendini açık şekilde ifade edeceksin. Hayatı bu şekilde deneyimliyoruz değil mi sevgili okurum? Bunu kabullenmen gerekiyor bence Bununla birlikte, kariyerinde bazı gelişmeler yaşanacak. Adımlarını korkmadan atmalısın. Bol şans diliyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Son zamanlarda, geçmişte yaşadığın her sorunun karşına çıktığını görüyorum ve bunlardan dolayı da kendini suçluyorsun. Ancak bana soracak olursan herkesten önce kendini affetmelisin. Bence bir dene :) Bununla birlikte, aşk hayatında da bazı gelişmeler yaşanacak diyebilirim. Bu kişinin isminde de 'E' harfi var benden söylemesi. Sana mutluluklar dileyerek bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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