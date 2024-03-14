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Tarot Falına Göre 15 Mart Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 15 Mart Cuma Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 15 Mart Cuma günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Kafanda kurduğun şeyler seni yoruyor diyebilirim. Bunu artık bir kenara bırakmayı öğrenmelisin. Kendini artık içinde olduğun o stresli durumdan kurtarman gerekiyor. Arkadaşlarınla yeni planlar yapmak sana iyi gelebilir. Lütfen bunun için biraz daha çabala olur mu? Bununla birlikte, ailen ile ilgili ufak bir tartışma yaşanacak fakat hemen bu tartışmayı çözecek ve hayatınıza devam edeceksiniz. Bu süreçte sakin kalmalısın bence :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Kendinle ilgili sorunlarını yakınındaki bir kadın ile paylaşmak isteyebilirsin ama çok da detaya girmemen gerektiğini hatırlatmak isterim. Sonrasında pişman olmanı istemem. Herkes senin gibi değil sonuçta değil mi? Maddi olarak içinde olduğun durumu da düzeltebileceğin bir görüşme yapabilirsin. Bununla birlikte, aşk hayatın bu dönem biraz sallantıda gibi görünüyor. Bu durumu aşabilmek için oldukça şeffaf olman lazım. Sen hep bir şeyleri içine atıyorsun. Bunu yapmaman gerekiyor sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Kendine daha fazla vakit ayırman gerektiği bir dönemdesin. İnsanlara verdiğin değerden çok kendine değer vermelisin. Bu şekilde hayatın çok daha güzelleşecek. Sadece biraz daha sakin kalman gereken bir süreç seni bekliyor olacak. Bunlarla birlikte, bugün akşam saatlerinde yaşayacağın bir baş ağrısı canını çok sıkabilir. Bu nedenle, bol su içmeni ve gürültülü ortamlarda bulunmamanı öneriyorum. Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gideceksin. Ay ben şimdiden çok heyecanlandım! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bu aralar kendine pek vakit ayıramamışsın ve bu nedenle de kendini çok rahat hissedemiyorsun. Bugün yapacağın bir etkinlik sana enerjini tekrar geri kazandıracak gibi görünüyor. Bunlarla birlikte, bugün kalbine birinin dokunma ihtimali çok yüksek. Yoksa yeni bir aşk mı doğuyor? Daha fazla spoiler vermek istemiyorum. Yaşayarak görelim :) Ayrıca, hiç beklemediğin bir anda içine dolacak bir huzurla karşılaşacaksın bugün. Oh be! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, arkanda bıraktığın haftanın tüm stresini de geride bırakacaksın. Kendine olan inancını bugün yapacağın bir konuşma ile yeniliyorsun. Biraz fazla detaycı biri olmuşsun. Bunun nedeni de yaşadığın bazı güven problemleri olmuş. Bunları atlatabilmek için yapmak gereken tek şey, herkesin aynı olmadığını bilmek olacak. İçini ferah tutmaya çalış olur mu? Bunun yanında, kalbindeki insanla yapacağın bir konuşma görüyorum. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmelisin sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Kendini o kadar enerjik hissediyorsun ki sanki ne söylense yapabilecekmiş gibi hissediyorsun. Uzun zamandır biraz sisli bir dönemden geçiyordun. Kendini bundan çıkarmayı başarmışsın. Bunu başardığın için seni tebrik ediyorum. Bununla birlikte, yakın arkadaşlarından birinin arkandan konuştuğunu öğrenebilirsin ve bu da seni oldukça üzebilir. Bu gibi durumlarda, içten içe kin beslemek yerine o kişi ile konuşmanı istiyorum. Hiçbir şey olmamış gibi de davranma sakın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Bu aralar kafan çok karışık diyebilirim. Ne yapmak istediğine tam olarak karar veremiyorsun gibi. Bir yandan duyguların, bir yandan ise mantığın ağır basıyor ve orta yolu bulmak senin için daha da zor bir hâl almaya başlıyor. Biraz kafanı dağıtman gereken bir gün yaşayacaksın. Bununla birlikte, sağlığını son dönemlerde biraz ihmal etmişsin. Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın. Sonucunda çok mutlu olacaksın benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Kariyerinde çabaladığın halde sanki yerinde sekiyormuş gibi hissediyorsun. Bugün, tüm kariyer planlarını geride bırakıp sadece yakın çevrene odaklanman gerekiyor. Yoksa bu işleri düşündükçe daha fazla kafa karışıklığı yaşayacaksın benden söylemesi. Aman dikkat! Bununla birlikte, bir süredir seni gözlemleyen ve sana adım atmak için tetikte bekleyen o kişiden bugün bir hareket görebilirsin. Bence yelkenleri hemen suya indirme. Zamana bırakman gerekiyor sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Her zaman iyi niyetle yaklaştığın kişilerden yine bir kötülük göreceksin. Bu da senin artık insanlara karşı olan bakış açını değiştirmeye başlayacak. Artık, herkese ederi kadar değer vermen gerektiğinin sen de farkındasın değil mi? Bunun yanında, kendini yalnız hissettiğin bir hafta geçirmişsin sevgili okurum. Bugün arkadaşların ile yapacağın bir etkinlik sana eski günlerdeki gibi hissettirecek ve enerjini biraz daha olsa toparlamış olacaksın. Ben şimdiden çok heyecanlandım, iyi eğlenceler :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün gireceğin kalabalık bir ortamda, eskilerden biri ile denk gelebilirsin. Fakat, kafanın karışmasına asla izin vermeyeceksin. Seni tebrik ediyorum, olması gerekeni yapıyorsun. Bunun yanında, bir süredir yaşadığın güven sorununun daha da fazla ortaya çıktığını fark edeceksin. Kendini sakinleştirmen gerekiyor. Ayrıca, yakın zamanda sırrını verdiğin birine karşı kırılan güvenini toparlamak için de yakın çevrenden yardım isteyebilirsin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Sana zamanında yapılan bir yanlış var ve bu yanlışın ortaya çıkması an meselesi. Seni üzen o insan, yaptığı hatayı geç olsa da anlamış ve senden bu birkaç gün içinde özür dileyebilir. Bence onu affetmelisin. Tabii ki son kararı sana bırakıyorum sevgili okurum. Bunun yanında, maddi olarak yaşayacağın bir soruna sen vesile olacaksın. Bu yüzden, harcamalarını planlı bir şekilde yapmak senin faydana olacak. Bütçe planı oluşturmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Geçmişte yaşadığın ve pişman olduğun bir durum ile bugün tekrar karşı karşıya gelebilirsin. Bu konuyu yakın bir dostuna açmak senin için oldukça iyi olacak. Çekinmene hiç gerek yok :) Bununla birlikte, kendine vakit ayırman gereken bir dönemdesin. Oldukça sıkıntılı geçen bu haftanın sende bir üzüntülü hâl bırakmaması adına bugün yapacağın planlar oldukça önemli. Lütfen, kendini meşgul etmeye çalış. Ayrıca, kariyerinde de yükselişe geçecek ve çok iyi yerlere geleceksin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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