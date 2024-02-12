Tarot Falına Göre 13 Şubat Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Yakın zamanda bir arkadaşın ya da sevgilin ile aran bozulmuş gibi geldi bana. Bu durum seni derinden etkilemiş ancak çevrendeki insanlara bunu belli edememişsin. Bu nedenle de bir şeyleri hep içinde yaşamak zorunda kalmışsın. Bence bugün o kişiyle bunu paylaşabilir ve içini dökebilirsin. Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Senden sabırlı olmanı istiyorum. Adımlarını da dikkatlim atmanda fayda var benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️