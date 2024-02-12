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Tarot Falına Göre 13 Şubat Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 13 Şubat Salı Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
12.02.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 13 Şubat Salı günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün banka ve bankalarla ilgili kartlardan uzak durman gereken bir gün diyebilirim. Harcamalarına pek dikkat etmediğin bir dönemdesin ve bu da sana gelecekte biraz sorun çıkaracak gibi görünüyor sevgili okurum. Bu konuda kendine göre önlemler alman gerektiğini düşünüyorum. Sonrasında pişman olma lütfen. Bununla birlikte, gün içinde alacağın bir haber seni biraz düşündürecek gibi geldi bana. Bir yakınına danışmak sana fayda sağlayabilir. Çekinmene hiç gerek yok :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Son zamanlarda biraz keyifsiz olduğunu gördüğümü söyleyerek falımıza başlamak istiyorum. Bunun belirli bir nedeni yok ancak modunun fazlasıyla düşük olduğu da bir gerçek. Bu süreçte arkadaşlarınla görüşebilir veya sevdiğin etkinlikleri yapmaya çalışabilirsin. Sana oldukça faydası olacaktır. Bununla beraber; bugün, yakın çevrende yaşanan bir sıkıntıdan etkilenebilirsin ve onun yanında olmak isteyebilirsin. Keşke herkes senin kadar duyarlı olsa sevgili okurum. Maalesef pek de öyle olmuyor :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kader Çarkı"

Bu dönem, çok sevdiğin birinin sana karşı sürprizi olacak diyebilirim. Sonucunda ise çok mutlu olacaksın. Bununla birlikte, ortak olarak bazı işler yapmayı planladığın insanlardan beklediğin geri dönüşleri alamayabilirsin. Bu sebepten kaynaklı motivasyonun düşmesin lütfen. Herkes aynı fikre sahip olmak zorunda değil sonuçta. Sen kendinden eminsen problem kalmamıştır :) Ayrıca, yakın zamanda da birtakım güzel haberler alacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Son zamanlarda gelecek kaygılarını çok sık yaşıyorsun gibi geldi bana. Bugün de gelecekle ilgili kafanda bazı soru işaretlerinin olduğu bir gün olacak diyebilirim. Bu nedenle yakın çevrenden birileri ile bu konuyu konuşmak isteyebilirsin. Bununla birlikte, yaşamında bir kişinin desteğinin çok fazla olduğunu görüyorum. Bu kişinin dostluğundan ve sevgisinden çok şey öğrenebilirsin. İsminde de 'A' harfi var benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bir süredir hayatındaki şeyleri yerine oturtmak konusunda bazı sıkıntılar çekiyorsun diyebilirim. Ne yapacağına tam olarak karar veremediğin bir dönemdesin ve bugün de senin için biraz karışık geçecek. Biraz rahatlaman gerektiğine inanıyorum. Her şey yoluna girecek, bana güven :) Bununla birlikte, yakın zamanda birinin kalbini kırmışsın gibi hissettim. Aslında bunu farkındasın ama özür dilemek için de bir adım atmamışsın. Bence daha fazla geç kalmaman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Yakın zamanda bir arkadaşın ya da sevgilin ile aran bozulmuş gibi geldi bana. Bu durum seni derinden etkilemiş ancak çevrendeki insanlara bunu belli edememişsin. Bu nedenle de bir şeyleri hep içinde yaşamak zorunda kalmışsın. Bence bugün o kişiyle bunu paylaşabilir ve içini dökebilirsin. Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçeceğin bir döneme giriş yapıyorsun. Senden sabırlı olmanı istiyorum. Adımlarını da dikkatlim atmanda fayda var benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kule"

Seçtiğin Kart; "Kule"

Mart ayından itibaren önüne birtakım fırsatlar çıkacak diyebilirim. Normal şartlarda her şeyi kabullenebilen biri olmadığını görüyorum ancak bugünle beraber bir şeylerin mantığını daha iyi kavrayacaksın. Bu durum da fırsatları daha farklı açıdan değerlendirmene sebep olacak. Bununla birlikte, kalbini kırdığın biri var gibi geldi bana. O kişiyle konuşman gerektiğine inanıyorum. Bakalım neler olacak? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Bugün, birisinden aklına takılan bir konu için fikir almak isteyeceksin ancak bu fikir senin kafandakilerle pek uyuşmayacak. Bu nedenle de biraz kafa karışıklığı yaşaman mümkün. Bana soracak olursan, çevrendeki insanların fikirlerinden ziyade kendi fikirlerine odaklanarak çok daha başarılı olacaksın. Son kararı kendin ver :) Bununla birlikte, yakın arkadaş grubundan olan birinden son dönemlerde pek hoşlanmadığını görüyorum. Aslında bunun tam olarak bir sebebi de yok. Biraz kendini rahatlatmanı istiyorum senden. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Son dönemde, yaşadığın sıkıntılar içine oturmuş resmen. Kendini çok karamsar hissettiğin bir dönemdesin ancak bugün biraz daha iyi hissedeceğini söyleyebilirim. Herkes zaman zaman bu tarz durumlar yaşıyor sevgili okurum. Bununla birlikte, aşk hayatın şu sıralar sallantıda olsa bile canını böyle şeylere sıkmamanı öneriyorum. Er ya da geç mutluluk senin kapını da çalacak zaten. En iyisi 'an' a odaklanmak. Ayrıca; bu dönemde risk almamalı, harcamalarına dikkat etmelisin. Sonra neden uyarmadı deme :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Uzun bir süre sabırla beklediğin takdirde birtakım girişimlerde bulunabilirsin. Attığın adımlardan emin olmalısın bence. Bununla birlikte, geçmişe neden bu kadar takılı kaldın bilmiyorum. Fakat, bu şekilde devam edersen kendini olumsuz anlamda etkilemeye başlayacaksın sevgili okurum. Biraz daha kendine vakit ayırmalı ve birtakım düşüncelerinden arınmalısın. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Bol su içmeyi ihmal etme olur mu? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Son zamanlarda, bulunduğun yerde eskisi kadar huzurlu hissedemediğini görüyorum. Önceden çok mutlu olmana rağmen şu an kapana sıkılmış gibi hissediyorsun. Bunun geçici bir dönem olduğunu bilmen gerekiyor. Motivasyonunu yüksek tutmaya çalış olur mu? Bununla beraber, uzun zamandır konuşmadığın arkadaşınla da yakın zamanda buluşacak ve beraber geçmişi yad edeceksiniz. Bu ikinize de iyi gelecek benden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin kart; "Yıldız"

Seçtiğin kart; "Yıldız"

Aile içerisinde birinin son zamanlarda oldukça üzgün olduğunu ancak bunu diğer bireylere yansıtmamaya çalıştığını söyleyebilirim. Bana soracak olursan bu dönem ailene vakit ayırmalısın. Bu şekilde aranızda olan bağ daha da güçlenecek. Bununla beraber; her şeyi kontrol edebilmek, aynı anda birkaç durumu idare etmek istiyorsun. Bu da seni baya bir yoruyor. Bu konuda kendini dizginlemen gerektiğine inanıyorum. Ayrıca, arkadaşlarından birinin de yardıma ihtiyacı olabilir. Onun yanında olmalısın sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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