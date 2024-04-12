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Tarot Falına Göre 13 Nisan Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 13 Nisan Cumartesi Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
12.04.2024 - 18:02

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 13 Nisan Cumartesi günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bugün artık geçmişin üstünü çizme vaktin geldi bence. Bunca zamandır içinde taşıdığın aşkın kalıntılarını atmanın tam da zamanı. Etrafında seninle birlikte olmak isteyen birkaç insan var gibi geldi bana. Fakat sen içinde yaşadığın durumdan dolayı hayatına kimseyi almak istemiyorsun. Artık geçmişi rafa kaldırman ve önüne bakman gerekiyor. Bence bu dediklerimi bir düşün :) Ayrıca, ailenden birinin de sana sürprizi olacağını görüyorum. Sonucunda çok mutlu olacaksın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart;" Ermiş"

Seçtiğin Kart;" Ermiş"

Bugün senin için biraz kasvetli geçebilir gibi geldi bana. İçinde kötü şeyler olacağına dair sıkıntılar olabilir. Ama sen bunlara kapılıp canını sıkmamaya çalış olur mu? Zaten yeterince kötü şeyler yaşıyorsun sevgili okurum. Kendi içinde yaşadıklarını dışarı yansıtmıyorsun. Motivasyonunu yüksek tutman gerekiyor. Bununla beraber, maddi açıdan yakın zamanda rahata ereceksin. Bir iş teklifi alacaksın, bunu iyi değerlendirmen gerekiyor. Sonrasında geri dönüşü olmayabilir :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Bugün hiç beklemediğin bir kişiden bir şeyler duyacaksın. Sana karşı olan duygularını itiraf edecek. Ama sen buna fazla tepki göstererek kabul etmeyeceksin. Biraz ön yargılarını kırman gerekiyor benden söylemesi :) Bununla beraber, güzel bir iş teklifi alabilirsin sevgili okurum. Bu senin için çok değerli bir hareket olacak. Bundan sonrasında da zaten kariyerin ile ilgili planlarının tamamen yerine oturduğunu göreceksin. Her şey kalbine göre olsun! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Uzun zamandır beklediğin o maddi huzura kısa bir süre içerisinde ulaşacağını göreceksin. Bugün senin için oldukça şanslı bir gün olacak. Sen yine de harcamalarını aşırıya kaçırmamaya çalış olur mu? Sonrasında sıkıntıya girmenin bir anlamı yok. Ben uyarımı yapayım dedim :) Bununla beraber, sağlığın açısından da biraz halsiz hissedebilirsin gibi geldi bana. Fakat, günün ortalarına doğru bu da azalacak ve enerjin tamamen kendine gelecek. Oh be! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Seçtiğin Kart; "Yıldız"

Uzun zamandır beklediğin o özrü bugün duyacaksın diyebilirim. Kalbin ne çok kırılmış senin öyle. O kadar içine atmışsın ki, kırıldığını kimse anlamamış. Artık dışarı vurman gerekiyor bu duyguları. Bu şekilde devam etmemen gerekiyor. Kendine mental anlamda zarar verme lütfen. Bununla beraber, bugün yeni biri ile tanışma ihtimalin yüksek gibi geldi bana. Hatta daha önceden tanıdığın biriyle samimiyet kurma durumun da olabilir. Bakalım neler yaşanacak sevgili okurum? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Kararsız kalıp, ne yapacağını bilemediğin dönemlerin seni son derece yıpratmış ama müjdemi isterim, hepsi geride kalıyor :) Sen yaşadığın her zorluktan öyle güzel dersler çıkarmışsın, seni tebrik ediyorum sevgili okurum. Bununla beraber, ailenden biriyle de anlaşmazlık yaşaman çok muhtemel ama kafanı fazla takmana gerek yok. En kısa sürede halledeceksiniz zaten. Cümlelerini seçerek konuşman gerekiyor sadece. Ayrıca, yakında güzel haberler alacaksın. Bu haber sonucunda mutluluktan havalara uçacaksın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Her şeyi geride bırakacağın ve oldukça olumlu haberler alacağın bir gün yaşayacaksın. Kariyerin konusunda geçtiğimiz dönemde bazı sorunlar yaşanmış ama bunların hepsini fark ederek, kendine yeni bir yol çizmişsin. Süpersin! Başarılarının devamını diliyorum. Bununla beraber, sevgilin son dönemlerde seninle çok fazla ilgilenememiş çünkü içinde olduğu bazı durumlar onun kafasını karıştırıyor. Bunun seninle ilgi yok. Bu sebeple kendi üstüne alınma olur mu? İçini de ferah tut lütfen, onun yanında olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Son zamanlarda kendine çok fazla vakit ayıramamışsın ve bu yüzden de kendini biraz rahatsız hissediyorsun gibi geldi bana. Bu akşam, tüm vaktini kendini ayırmak isteyeceksin. Sevdiğin filmi tekrar izlemeye ne dersin? Bence harika bir fikir. Ben buradan rahatladım gerçekten :) Bunun yanında, kalbinde ve aklında bir kişi var. Bir yandan da sürekli onu düşünüyorsun. O kişiyle yakın zamanda konuşacağını görüyorum. İçindeki her şeyi dile getirmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Geçtiğimiz hafta senin açından pek iyi geçmemiş anlaşılan. İlişkinde çalkantılar ve kariyer planınla ilgili kararsızlıklar yaşamışsın. Bugün ise bunların hepsini daha iyiye çevirebileceğine dair bir his ile dolup taşacaksın. Bununla beraber, sevdiğin insana onu sevdiğini söylemekten çekiniyor ya da yanlış anlaşılmaktan korkuyor olabilirsin. Fakat; sevmenin hiçbir kötü yanı yok, bunu da çok iyi biliyorsun. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor sevgili okurum. Sağlık her şeyden önemli değil mi? :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Girdiğin ortamdaki tüm ilgileri üzerine çeken birisin ama öyle biri seni gözüne kestirmiş ki, bugün o bakışlarını tamamen üstünde hissedeceksin. Bu kişinin isminde de 'Y' harfi var! Bununla beraber, kariyer konusunda kendini biraz boşladığını görüyorum ama bu durumu da çok kısa bir süre içerisinde çözebileceksin. Pes etmeden yoluna devam etmen gerekiyor. Ayrıca, aşk hayatında da birtakım gelişmelere hazırlıklı olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bir süredir kariyerin ve gelecek planların ile ilgili sorunlar artık almış başını gitmiş. Bugünle beraber kendini toparlamaya karar veriyorsun. Kilo konusunda da biraz yediklerine dikkat ettiğini görüyorum. Hatta kendi içinde de baya büyütmüşsün bu durumu. Son zamanlarda aldığın bir iki kilonun pek de sorunu olacağını sanmıyorum, bunları bu kadar kendine dert etme olur mu? Çok fazla içerlemişsin gibi hissettim. Bununla beraber, kariyerinde yükselişe geçecek ve çok iyi yerlere geleceksin. Bol şans! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Sende öyle bir enerji var ki, insanları kendine hayran bırakmayı biliyorsun. Bugün o enerjide biraz düşüş yaşaman mümkün. Etrafında çok fazla insan var ve bazen aranızda anlaşmazlıklar oluyor. Bununla beraber, kendinle ilgili kararları verirken her zaman oldukça titiz davranıyor ve her şeyin en ince detayına kadar iniyorsun. Çok da iyi yapıyorsun. Güzel yerlere geleceksin! Bana güven olur mu? Ayrıca, ailenden birinin yardıma ihtiyacı olacak. Onun yanında olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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