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Tarot Falına Göre 13 Mart Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 13 Mart Çarşamba Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
12.03.2024 - 18:04

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 13 Mart Çarşamba günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Alacağın bir kararı yakınlarından biriyle konuşmak isteyebilirsin. Bu karar senin için gelecek ile ilgili olacak ve öyle hemen de verilebilecek bir karar gibi de değil. Dikkatli olman gerekiyor. Sonrasında pişman olmanı istemem. Bununla beraber, sevdiğin insandan güzel bir davranış göreceksin ve aranızdaki bağ da bu davranışla büyüyecek. Onların kıymetini bilmen gerekiyor. Ayrıca, ailenden birinin de sana ihtiyacı olabilir sevgili okurum. Bu nedenle onlarla iletişimi kesmemelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Hayatınla ilgili kafandaki sorunları çok fazla büyütüyorsun gibi geldi bana. Bu sorunları bu kadar büyütmek yerine çözümlere odaklanmak isteyebilirsin. Çünkü sen her şeyi çözebilecek yapıda bir insansın. Bununla birlikte, maddi olarak girdiğin sıkıntılı dönemi bu ayın son günlerinde çözebilecek fırsatlar yakalayacaksın sevgili okurum. Bu nedenle, harcamalarında biraz daha dikkatli olmanı öneriyorum. Ayrıca, kariyerinde yükselişe geçecek ve çok iyi yerlere geleceksin. Başarılarının devamını diliyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seni son zamanlarda ne kadar üzmüşler böyle sevgili okurum? Nerene dokunsan kırılacak gibisin. Çok hassaslaşmışsın. Bunun sorumlusu da tabii ki sen değilsin. Çevrendeki insanlar seni anlamaktan tamamen uzakta bir hayat sürüyor. Bu nedenle, önümüzdeki günlerde kariyerine odaklanman ve bunlar dışında bir şey düşünmemen gerekiyor. İnan bana, çok daha iyi hissedeceksin kendini. Bununla beraber, maddi açıdan içinde bulunduğun sıkıntılı süreç artık sona eriyor. Ne mutlu bana :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Çevrende o kadar büyük bir karmaşa var ki, seninle alakalı olmasa bile bu problemler seni de etkiliyor. Çevreni değiştirmeyi ya da biraz daha uzak kalmayı düşünebilirsin sevgili okurum. Bununla birlikte, son zamanlarda kendini üzgün hissetmene neden olan tüm olayları düşünüp bunlar için artık çözüm yolu bulman gerektiğinin sen de farkındasın. Ayrıca, Nisan ayında taşınma durumları söz konusu olabilir gibi geldi bana. Değişime açık olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Kalbinin derinlerinde birini affedemiyorsun. Ama artık bu durumu geride bırakman gerektiğinin de farkındasın. Geçmişi geçmişte bırakman gerekiyor. Başaracağına inancım tam :) Maddi olarak içine girdiğin sıkıntılı durumlar da kendini düzeltecek ve buna da sen neden olacaksın. Oh be! Bununla birlikte, aşk hayatında da bazı gelişmelere hazırlıklı olmalısın. Hayalindeki o aşkı yaşamaya çok yakınsın! Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Kendini son zamanlarda biraz depresif hissediyorsun gibi geldi bana. Bazı insanlar senin güvenini kırmış ve artık ne yapacağını da bilemiyorsun. Sabırlı olmalısın sevgili okurum. Herkes aynı değil sonuçta :) Bunlarla birlikte, sen son zamanlarda kime nasıl davranacağını kestiremiyorsun ve tamamen geçmişe takılı kalmışsın. Bu durumu aşmak için geçmişinle yüzleşmen gerekiyor. kendine güven olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Arkadaş ortamından biriyle ufak bir tartışma yaşanabilir. Sen her ne kadar haklı olduğunu bilsen bile o insanın sanıyorum ki bu dönem sıkıntılı bir hayatı var. Bu nedenle de biraz daha yapıcı olmalısın. Bununla birlikte, bir süredir beklediğin bir haberi alabilirsin. Bu haber, hem sana hem de ailene çok iyi gelecek sevgili okurum. Gelişmeleri benimle paylaşmayı unutma olur mu? Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gerekiyor. Bol su tüketmeyi ihmal etme lütfen. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Budala"

Seçtiğin Kart; "Budala"

Alacağın kararları tek başına almaman gereken bir gündesin. Yakınlarından ya da büyüklerinden biriyle konuları konuşup iyice değerlendirmen gerekiyor. Fevri davranışlardan tamamen uzak durman ve her şeyi en iyi şekilde planlaman lazım. Bununla birlikte, maddi olarak içine girdiğin sorunlardan yine kısa bir zaman içinde kurtulacaksın. Ayrıca, emeklerinin karşılığını alacağın bir döneme giriş yapıyorsun. Sakın strese girme ve yoluna devam et olur mu? Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Maddi olarak planlamanı bu dönem pek iyi yapamamışsın gibi görüyorum. Bu durum da seni biraz eksilere ve sıkıntılara düşürmüş. Önümüzdeki günlerde de bu durumun sıkıntısını çekecek gibisin. Bununla birlikte, yakın zamanda tanışacağın biriyle enerjiniz oldukça uyuşacak ve kendini son zamanlarda hiç olmadığın kadar iyi hissedeceksin. Ayrıca, yakın zamanda birtakım mide problemleri yaşayabilirsin. Dikkatli olman gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Yakın zamanda seni bir konuda suçlayan bir arkadaşın senden af dilemeye gelecek. Bu konuda ne kadar katı olmak istesen bile aranızdaki buzları eritmek için güzel bir fırsat gibi görünüyor. Küs kalarak nereye kadar sonuçta? Bu dediklerimi bir düşün :) Bununla birlikte, ailen ile son zamanlarda bir kopukluk yaşamışsın ve içten içe seni üzmüş bu durum. Bu nedenle, onlarla aranı daha iyi yapmak için güzel bir gün olacak. Ayrıca, yakın zamanda güzel haberler gelecek kulağına. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Kalbinin derinliklerinde affedemediğin ve seni de yaralayan bir olay var. Durumları çözmeye bugünle beraber başlayacaksın. Kendini sıkmaman gerekiyor. Her şey zamanla yoluna girecek sevgili okurum. Bununla birlikte, kalbinde tuttuğun insana karşı olan hislerin her geçen gün biraz daha artıyor bunun sen de farkındasın. Fakat, bazen ağırdan almakta fayda var bence. Son kararı sana bırakıyor ve bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Seçtiğin Kart; "Asılan Adam"

Gideceğin bir yerde yeni insanlarla tanışma ve bu insanlarla geleceğe dönük planlar yapma durumun söz konusu olabilir. Sen bazı konularda hemen heyecanlanan ve bunu da herkesle paylaşan birisin. Bu defa sessiz kalmak senin yararına olacaktır. Bununla birlikte, kariyerinde gösterdiğin çabanın sonuçlarını almak için önündeki günler oldukça kıymetli. Bu fırsatları kaçırma olur mu? Çevrenden birine de danışabilirsin bence :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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Nuray

Seçtiğin kart; Adalet! ☘️ Kalbinin derinliklerinde affedemediğin ve seni de yaralayan bir olay var. Durumları çözmeye bugünle beraber başlayacaksın. Kendini s... Devamını Gör

Selver.1994.06

Seçtiğim kart - Budala🤦🏻‍♀️

sairsel

nasiiii 😁