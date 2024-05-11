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Tarot Falına Göre 12 Mayıs Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 12 Mayıs Pazar Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Zeynep Şahin
Zeynep Şahin - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 18:01

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 12 Mayıs Pazar günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bugün alacağın bir haber ile arkadaşlık ilişkilerinde ufak bir sarsılma yaşaman mümkün. İki tarafın tartışmasında ortada kalabilirsin bu nedenle iki tarafa da farklı konuşmamanı öneriyorum sevgili okurum. Sen kısacası olduğun gibi ol :) Bununla birlikte, bugün hiçbir sözleşmeye imza atmamalı ve büyük sorumluluklar altına girmemelisin. Birkaç gün daha sabretmen gerekiyor. Sonrasında pişman olmanı istemem. Ben uyarımı yapmış olayım.  Aşk hayatında da yeniliklere açık olduğun bir gün olacak. Bakalım neler yaşanacak? Beklemedeyim!  Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Seçtiğin Kart; "İmparator"

Bugün alacağın kararlar konusunda oldukça dikkatli olmalısın. Aldığın karar senin gelecek haftanı etkileyecek. Fevri davranmaktan kaçınmalısın sevgili okurum. Bununla birlikte, kariyerin konusunda gösterdiğin çaba seni çok yormaya başlamış. Bu da senin motivasyonunu etkiliyor. Biraz da kendine vakit ayırman gerektiğinin sen de farkındasın değil mi? Hiçbir şey senden kıymetli değil :) Ayrıca, kendinde de bazı değişimlere gitmen an meselesi! Bu değişim sana o kadar iyi gelecek ki. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Seçtiğin Kart; "Aziz"

Günün ilk saatlerinde biraz stresli ve gergin olacaksın. Kariyerinle ilgili kafanda seni çok fazla yoran detaylar var fakat bunları bu kadar düşünmene hiç gerek yok. Sen elinden geldiğince çabalıyorsun zaten sevgili okurum. Lütfen daha fazla stres yapmamaya çalış olur mu? :) Bununla birlikte, sağlığın konusunda ertelediğin şeyleri artık kontrol ettirmen gerekiyor. Kendini son zamanlarda, iş ve özel hayat yüzünden çok boşlamışsın. Bu konuya dikkat etmen gerekiyor. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bugün gireceğin bir ortamda yaşanacak olan gerginlik senin modunu biraz düşürebilir fakat sonrasında yapacağın bir telefon görüşmesi keyfini tamamen yerine getirecek. Telefon görüşmesi yapacağın kişinin adında da 'A' harfi var benden söylemesi. Bununla birlikte, kalbini açtığın insan ile yapacağın bir konuşma görüyorum sevgili okurum. Bu konuşma, ortaya çıkan bir yanlış anlaşılmayı da çözecek ve aranızı düzelteceksiniz. Ayrıca, ailenden birinin sana sürprizi olacak. Buna şimdiden hazırlıklı olmalısın. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Seçtiğin Kart; "Dünya"

Monotonluktan için şişmiş resmen. Neden bilmiyorum ama hep aynı şeyleri yapıp duruyorsun. Artık kendine bir çeki düzen vermen gerekiyor. Böyle giderse sıkıntıdan patlayacaksın. Bu akşam için güzel bir plan yapmak seni kendine getirecektir. Arkadaşlarınla eğlenmek güzel bir fikir olabilir, ne dersin? Bence bir düşün derim ben :) Bununla birlikte, hayatındaki insanı seviyorsun fakat kafanda çok fazla soru işareti var. Bunlarla nasıl başa çıkacağını da bilmiyor gibisin. Bu nedenle, yakın birinden yardım isteyebilir ve fikirlerini paylaşabilirsin. Kendini kasmaman gerekiyor bence. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Geçtiğimiz günlerde yaşadığın bir olay senin modunu çok düşürmüş. Kafan hala bu tartışmadan dolayı karışık aslında ama ne yapacağını da çok kestiremiyor gibisin. Kendini çok sıkma, her şey iyi olacak sevgili okurum. Bununla birlikte, bu dönemde hiç beklemediğin bir para gelebilir. Bu para hiç gelmemiş gibi kenara koyarsan yaza yaptığın yurt dışı planların için kullanabilirsin. Şimdiden iyi tatiller diliyorum. Ayrıca, aşk hayatında da birtakım gelişmeler yaşanacak. Uzun zamandır istediğin o ilişkiyi sonunda yaşayacaksın :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Sana biri yanlış yaptığı zaman o insana karşı olan tüm iyi duygularını yitiriyorsun. Bugün bu olayı yaşaman mümkün. Çok sevdiğin birinden yanlış bir hareket göreceksin. Ama fevri davranmamanı ve açıklama yapmasını beklemeni öneriyorum. Dinlemeden bu kadar keskin davranmaman gerekiyor. Nedense sonrasında pişman olacağını hissediyorum. Bununla birlikte, kariyerinde önü alınamaz bir yükseliş dönemine giriyorsun. Bu nedenle biraz daha çabalamalı ve dikkatli olmalısın. Bol şans diliyorum sevgili okurum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Seçtiğin Kart; "Savaş Arabası"

Bugün senin için oldukça hareketli geçecek ve günden tamamen keyif alacaksın. Arkadaşlarınla yapacağın konuşmalar senin bazı konularda kaybettiğin motivasyonunu geri kazanmana yardımcı olacak. Onların kıymetini bilmelisin. Keşke herkesin hayatında böyle insanlar olsa :) Bununla birlikte, kariyerinde atacağın adımlar her geçen gün daha da sağlamlaşıyor. Yakın zamanda da olacak bir kutlama haberi alabilirsin. Bugün resmen senin günün olacak! Ayrıca, isminde 'S' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor! :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Seçtiğin Kart; "İmparatoriçe"

Bugün yapacağın işleri ertelemeden halletmen gereken bir gün yaşayacaksın. Kendini işlerine verip, her şeyden kurtulman gerekiyor. Erteledikçe erteleyeceksin yoksa. Bu böyle gitmez değil mi? Sonrasında zorluk çekmemen adına her şeyi zamanında yapman gerekiyor. Lütfen dediklerimi unutma olur mu? :) Bununla birlikte, uzun zaman önce sana yanlış yapan o insan pişmanlıktan deliriyor. Sana geri dönmek için bugün bir iletişim yolu deneyebilir. Ama unutma ki, insanlar değişmez, değişmiş gibi yapar. Bu sebeple, hayatına onsuz devam etmelisin. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Maddi olarak içine girdiğin sıkıntılı dönemden kısa bir süre içinde kurtuluyorsun. Sadece harcamalarında daha dikkatli davranman gerekiyor. Aman diyorum! Bununla beraber, kendine kuruntu ettiğin çoğu şey aslında asılsız şeyler. Fazla mükemmeliyetçi davranıyorsun. Biraz gevşemeni öneriyorum. Meditasyon yapmanın sana oldukça faydası olacaktır. Ayrıca, iş hayatında da kendini çok yoruyor ve kendine pek vakit ayıramıyorsun. Bu akşam, işi kenara bırak ve biraz kendinle, sevdiklerinle olmayı dene olur mu? İnan bana, sana çok iyi gelecek sevgili okurum :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Denge"

Seçtiğin Kart; "Denge"

Bugün girdiğin her ortamda dikkatli üzerine çekeceksin. Bu da yeni insanlarla tanışmana neden olacak. Tanışacağın bir kişi var ki... O kişi işte senin hayatına çok iyi gelecek. O insanla beraber hayatının en güzel dönemine giriş yapacaksın :) Bununla birlikte, kariyerinde yükselişe geçiyorsun. Çabalarının karşılığını almana çok az kaldı. Az daha sabır! Her şey senin istediğin gibi ilerleyecek sevgili okurum. Ayrıca, sağlığına da dikkat etmen gerektiğini hatırlatarak bugünlük sana veda ediyorum. Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Güvendiğin bir insan var ve bu kişi maalesef güvenini boşa çıkarıyor. Sen de bugün bunu öğreniyorsun. Öğrendikten sonra da bu insan ile ilgili kafandaki her şey allak bullak oluyor. Ama bunu erken görebilmen senin faydana olacak, hiç canını sıkma olur mu? Bununla birlikte, eline geçecek yüklü bir miktar para var. Bu parayı devlet yoluyla alabilirsin. Dikkatli harcamanı öneriyorum sevgili okurum. Ayrıca, yakın zamanda taşınma durumları söz konusu olabilir. Bu konuda biraz endişeli gibisin. Fakat, hiç canını sıkma. Kendini o kadar iyi hissedeceksin ki :) Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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Seçtiğin Kart; "Denge" Bugün girdiğin her ortamda dikkatli üzerine çekeceksin. Bu da yeni insanlarla tanışmana neden olacak. Tanışacağın bir kişi var ki... O... Devamını Gör