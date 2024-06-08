Tarihi, Özellikleri ve Görkemiyle Antalya’da Bulunan Antik Tiyatrolar

Antik kentin bulunduğu yer tarihi zenginlikleri ve eşsiz mimari özellikleriyle büyüleyici bir yerdir. Antik Simena Kenti üzerine konumlanmış olan bu köy M.Ö. IV. yüzyıla kadar uzanan köklü bir geçmişe sahip. Öyle ki Simena Kalesi ise Orta Çağ boyunca stratejik bir öneme sahip olmuş. Kale içinde, doğal kayaya oyulmuş 7 oturma sırası ile 300 kişilik bir tiyatro yer alır ki bu antik tiyatro Lykia şehirleri içinde en küçük tiyatrodur.