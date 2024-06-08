Tarihi, Özellikleri ve Görkemiyle Antalya’da Bulunan Antik Tiyatrolar
Tarihi, Özellikleri ve Görkemiyle Antalya’da Bulunan Antik Tiyatrolar
Kaynak: https://kulturenvanteri.com/tr
Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kutsal topraklarda yaşıyoruz. Kıymeti bilinir bilinmez ama o kadar harika kültür miraslarımız var ki anlatmaya kelimeler yetmez. Bu içeriğimizde gladyatörlerin dövüştüğü, ilk tiyatroların hayat bulduğu ve her bir taşının altında gizemlerin saklı olduğu antik tiyatroları geziyoruz. Tarih, sanat ve tiyatro meraklıları için mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında gelen ve Antalya’da bulunan antik tiyatrolarımızı gelin birlikte keşfedelim.
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1. Phaselis Antik Tiyatrosu
2. Rhodiapolis Antik Tiyatrosu
3. Selge Antik Tiyatrosu
4. Side Antik Tiyatrosu
5. Patara Antik Tiyatrosu
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6. Xanthos Antik Tiyatrosu
7. Perge Antik Tiyatrosu
8. Arykanda Antik Tiyatrosu
9. Simana Antik Tiyatrosu
10. Kyaneai Antik Tiyatrosu
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11. Myra Antik Tiyatrosu
12. Nisa / Meryemlik Antik Tiyatrosu
13. Olympos Antik Tiyatrosu
14. Limyra Antik Tiyatrosu
15. Aspendos Antik Tiyatrosu
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16. Antiphellos Antik Tiyatrosu
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