Tarihe Geçen Türk Çağla Büyükakçay

Evren oluştuğundan beri kadın olmak istisnasız hep daha zor koşullardaki takımın oyuncusu olmaya denk gelmiştir. Ancak siz kadınların kimselerde olmayan “süper güçleri” olduğunu biliyorum. Bu süper güç kimi zaman bir anne, kimi zaman bir kardeş, bazen de bir ilham perisi olarak karşımıza çıkar.

Benim gibi süper gücü olmayan insanlarsa, bir şeylere başlayabilmek için ilham perilerimizi bekler durur. İlham perimiz gelmeden bir şey yapamayacağımıza inanırız. Öyle ki bazen geceler boyu ilham perimizin başımızın ucuna gelmesi için bekleriz.

Çağla Büyükakçay, gerek başarıları ve örnek kişiliğiyle gerekse Türk Sporunu ve Türk kadınını en üst derecede temsil etmesiyle o ilham perilerinden biri.

Hani hep '' Onun Gibi Olmak İstediğimiz'' birisi var ya tam da o kişi...