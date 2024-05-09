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Tarihe Geçen Türk Çağla Büyükakçay

etiket Tarihe Geçen Türk Çağla Büyükakçay

Çağın Altuğ
Çağın Altuğ - Onedio Üyesi
09.05.2024 - 11:59

Evren oluştuğundan beri kadın olmak istisnasız hep daha zor koşullardaki takımın oyuncusu olmaya denk gelmiştir. Ancak siz kadınların kimselerde olmayan “süper güçleri” olduğunu biliyorum. Bu süper güç kimi zaman bir anne, kimi zaman bir kardeş, bazen de bir ilham perisi olarak karşımıza çıkar.

Benim gibi süper gücü olmayan insanlarsa, bir şeylere başlayabilmek için ilham perilerimizi bekler durur. İlham perimiz gelmeden bir şey yapamayacağımıza inanırız. Öyle ki bazen geceler boyu ilham perimizin başımızın ucuna gelmesi için bekleriz.

Çağla Büyükakçay, gerek başarıları ve örnek kişiliğiyle gerekse Türk Sporunu ve Türk kadınını en üst derecede temsil etmesiyle o ilham perilerinden biri.

Hani hep '' Onun Gibi Olmak İstediğimiz'' birisi var ya tam da o kişi...

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Çok sevdiğim için tenise yöneldim

Çok sevdiğim için tenise yöneldim

1989 Adana doğumluyum. Tenise 8 yaşımda başladım. İlk başlarda tamamen ulusal düzeyde oynayıp Türkiye Şampiyonlukları kazandım ve çeşitli yaş gruplarında Türk milli takımını temsil ettim. Daha sonra profesyonel tenise başladım ve  uzun bir süredir ülkemizi hem A milli takımda hem de uluslararası anlamda temsil ediyorum.

Tenisi seçmemin tek nedeni çok sevmemdi. Her hafta sonunu iple çekerdim, daha sonra hayatımın bir parçası haline geldi. Türkiye’nin tenis sporunda dünya çapında iyi yerlere gelmesi en büyük motivasyon kaynağım oldu, çok güzel yerler de gördüm. Şimdi de geldiğim yerleri geliştirmek, Türkiye’ye yeni başarılar kazandırmak istiyorum.

Profesyonel tenise 17 yaşında başladım

Profesyonel tenise 17 yaşımda başladım. Okula gidip günde 1,5 saat tenis oynayan bir çocukken, günde 5-6 saat antrenman yapan, senenin nerdeyse 30 haftasını yurt dışında geçiren birine dönüştüm. Çalışma tempomun normalden 3 kat artması, evden uzunca süreler uzak kalmak, gittiğim yerlerin yemeklerine alışmak, inanılmaz bir rekabetin içine girmek başta kolay olmadı ama kısa sürede uyum sağladım ve profesyonelliğimin ilk senesinde dünyada ilk 650 tenisçi arasına girdim.

Grand slam turnuvaları benim için çok özel

 Grand Slam turnuvaları oynamak gerçekten çok özel bir duygu. Bu sporu yapan en üst düzey sporcuların bir araya gelip, tarihiyle, atmosferiyle en iyilerini ortaya koydukları büyülü organizasyonlar. Türkiye’yi senelerce orada temsil etmek bana her zaman tenis için ‘ iyi ki ‘ dedirten bir duygudur.

Solağım ama sağ elle tenis oynuyorum 

Esasında kadın tenisinde çok gördüğümüz bir şey bu ama benim bir sırrım da var. Ben solağım ama sağ elle tenis oynuyorum. O yüzden sol elimi iyi kullanabiliyorum, bunun da backhandime avantaj sağladığını düşünüyorum.

Tenisle beraber sorumluluk almayı öğrendim 

Evet. Erken yaşta sorumluluk almayı öğrendim, problemlerin hayatın bir parçası olduğunu, onlarla çoğu zaman tek başına baş etmeyi, hayatın iniş çıkışlarla dolu olduğunu ve tutunduğumuz tavrın önemini hep oynadığım maçlarda ve yaşadığım profesyonel hayatta öğrendim. Herkes bu durumlarla günün birinde tanışıyor ama tenis benim erken yaşta tanışmamı sağladı.

Olimpiyat ruhu beni hep etkilemiştir

Olimpiyat ruhu beni hep etkilemiştir

Olimpiyat ruhu benim hep etkilendiğim bir şeydi. 2014 senesinde gerçekleştirilen 2020 Olimpiyatları seçiminde İstanbul 2020 için oluşturulan sunum ekibinde yer aldım. Orada ülkemi sunumlarda temsil etmek ve olimpiyatları ülkemizde hayal etmek çok güzeldi. Maalesef kazanamadık ama o günlerden olimpiyat oynayabilmek için hayal kurmaya başladım. Daha sonra Türkiye Olimpiyat Komitesi tarafından Sporcu Komisyonu Başkanlığına seçildim. Olimpiyat ruhunu kalpten hissettim bu süreçlerde. Sene başında olimpiyatları oynamaya uzaktım, bir kaç ay içinde uzun senelerdir çalıştıklarımın karşılığını almaya başladım ve bir kaç ay sonra olimpiyatlara gitmeye hak kazandım. Dünyanın en iyi sporcularının yer aldığı en özel organizasyonun bir parçası olmak tarifsiz bir duygu. Bir de ilk olmak daha da özel. Rio 2016’da açılış seramonisi sırasında o hissi bir daha yaşamak için dua ettim ve hâlâ ediyorum. 

Tenise başladığımda bugünleri göreceğimi düşünmedim 

Büyük bir gurur tabii ki. Tenise başladığım zaman bugünleri göreceğimi düşünmedim. Sadece sevdiğim, âşık olduğum tenisimi oynamak istedim. Sonra şampiyon olmak istedim, daha sonra da Türk tenisine ilkler kazandırmak istedim. Hayallerim girdiğim yolda günden güne değişti, şekillendi. Türk sporuna tenis adına bir şeyler kazandırmak çok büyük mutluluk ve gurur veriyor. Hâlâ motivasyonumu burada buluyorum ve daha iyileri için çalışıp hayal kurmaya devam ediyorum.

 Maria Sharapova ile İstanbul’da oynadığımız maç benim için çok özeldi

Benim tenis yaşantım ve Türk tenisi için çok özel bir gün yaşadık. WTA İstanbul turnuvası finalinde 6 bin kendi seyircim önünde oynama şansı bulmuştum. Bu sefer Dünya tenisinin en önemli yıldızlarından birisine karşı 15 bin kendi seyircim önünde oynama şansına eriştim. Tenis için 10 sene önce hayal edemeyeceğim bir gün yaşandı. Atmosfer büyüleyiciydi. Güzel bir karşılaşma ve tenis de oldu. Orada olanlar ve televizyon başında olanlar için de unutulmaz bir anı olmuşsa ne mutlu.

 Çocuklarınıza destek olun

İlk önce ailelere çocuklarının isteklerine kulak vermelerini ve her koşulda çocuklarına destek olmalarını tavsiye etmek isterim. Genç sporculara da etraflarında güven duydukları, olumlu enerji yansıtan insanlar bulundurmalarını, kendilerine gerçekçi hedefler belirlemelerini ve bu hedefler doğrultusunda planlı çalışmalar yapmalarını tavsiye ederim.

Çağla adına ilkler:

*Türkler’ de Grand Slam oynamaya hak kazanan ilk Türk kadın tenisçi

* Türkiye ‘de ilk önce dünyada ilk 200, sonar ilk 100’e girmeye hak kazanan ilk kadın tenisçi.

* Dünya 60 sıralamasına ulaşan ilk Türk tenisçi

*Olimpiyat Oyunları oynamaya hak kazanan ilk Türk tenisçi

 *Tüm Grand Slamlerde ama tablo oynamaya hak kazanan ilk kadın tenisçi

*Grand Slam turnuvaları ana tablosunda 2.tura yükselen ilk kadın tenisçi ‘( 2 kez Roland Garros, 1 kez Amerika Açık )

* Akdeniz oyunları 2014 tekler ve çiftler şampiyonluğu

* Türkiye’nin WTA şampiyonluğu kazanan ilk tenisçisi

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