Tarihe Geçen Türk Çağla Büyükakçay

Olimpiyat ruhu benim hep etkilendiğim bir şeydi. 2014 senesinde gerçekleştirilen 2020 Olimpiyatları seçiminde İstanbul 2020 için oluşturulan sunum ekibinde yer aldım. Orada ülkemi sunumlarda temsil etmek ve olimpiyatları ülkemizde hayal etmek çok güzeldi. Maalesef kazanamadık ama o günlerden olimpiyat oynayabilmek için hayal kurmaya başladım. Daha sonra Türkiye Olimpiyat Komitesi tarafından Sporcu Komisyonu Başkanlığına seçildim. Olimpiyat ruhunu kalpten hissettim bu süreçlerde. Sene başında olimpiyatları oynamaya uzaktım, bir kaç ay içinde uzun senelerdir çalıştıklarımın karşılığını almaya başladım ve bir kaç ay sonra olimpiyatlara gitmeye hak kazandım. Dünyanın en iyi sporcularının yer aldığı en özel organizasyonun bir parçası olmak tarifsiz bir duygu. Bir de ilk olmak daha da özel. Rio 2016’da açılış seramonisi sırasında o hissi bir daha yaşamak için dua ettim ve hâlâ ediyorum.
Tenise başladığımda bugünleri göreceğimi düşünmedim
Büyük bir gurur tabii ki. Tenise başladığım zaman bugünleri göreceğimi düşünmedim. Sadece sevdiğim, âşık olduğum tenisimi oynamak istedim. Sonra şampiyon olmak istedim, daha sonra da Türk tenisine ilkler kazandırmak istedim. Hayallerim girdiğim yolda günden güne değişti, şekillendi. Türk sporuna tenis adına bir şeyler kazandırmak çok büyük mutluluk ve gurur veriyor. Hâlâ motivasyonumu burada buluyorum ve daha iyileri için çalışıp hayal kurmaya devam ediyorum.
Maria Sharapova ile İstanbul’da oynadığımız maç benim için çok özeldi
Benim tenis yaşantım ve Türk tenisi için çok özel bir gün yaşadık. WTA İstanbul turnuvası finalinde 6 bin kendi seyircim önünde oynama şansı bulmuştum. Bu sefer Dünya tenisinin en önemli yıldızlarından birisine karşı 15 bin kendi seyircim önünde oynama şansına eriştim. Tenis için 10 sene önce hayal edemeyeceğim bir gün yaşandı. Atmosfer büyüleyiciydi. Güzel bir karşılaşma ve tenis de oldu. Orada olanlar ve televizyon başında olanlar için de unutulmaz bir anı olmuşsa ne mutlu.
Çocuklarınıza destek olun
İlk önce ailelere çocuklarının isteklerine kulak vermelerini ve her koşulda çocuklarına destek olmalarını tavsiye etmek isterim. Genç sporculara da etraflarında güven duydukları, olumlu enerji yansıtan insanlar bulundurmalarını, kendilerine gerçekçi hedefler belirlemelerini ve bu hedefler doğrultusunda planlı çalışmalar yapmalarını tavsiye ederim.
Çağla adına ilkler:
*Türkler’ de Grand Slam oynamaya hak kazanan ilk Türk kadın tenisçi
* Türkiye ‘de ilk önce dünyada ilk 200, sonar ilk 100’e girmeye hak kazanan ilk kadın tenisçi.
* Dünya 60 sıralamasına ulaşan ilk Türk tenisçi
*Olimpiyat Oyunları oynamaya hak kazanan ilk Türk tenisçi
*Tüm Grand Slamlerde ama tablo oynamaya hak kazanan ilk kadın tenisçi
*Grand Slam turnuvaları ana tablosunda 2.tura yükselen ilk kadın tenisçi ‘( 2 kez Roland Garros, 1 kez Amerika Açık )
* Akdeniz oyunları 2014 tekler ve çiftler şampiyonluğu
* Türkiye’nin WTA şampiyonluğu kazanan ilk tenisçisi
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