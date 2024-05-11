Taraftardan Görülmemiş Protesto: Takımı Tesise Kilitlediler
Taraftardan Görülmemiş Protesto: Takımı Tesise Kilitlediler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Standard Liege taraftarları, takımın ABD’li sahiplerini protesto etmek için ilginç bir yola başvurdu.
777 Group'u protesto etmek amacıyla, Westerlo ile yapılacak maç öncesinde antrenman alanına giderek takım otobüsünün çıkışını engelledi.
Standard Liege Kulübü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Antrenman merkezimizdeki bazı taraftarların engellemesi nedeniyle Westerlo ile yapılacak maça gidemeyen takımımız için durumdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Engeli kaldırmak için taraftarlarla yapılan görüşmeler sonuç vermedi. Hem KVC Westerlo hem de bu akşam stadyumda olacak her iki takımın taraftarlarından özür dileriz" ifadelerini kullandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın