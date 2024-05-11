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Taraftardan Görülmemiş Protesto: Takımı Tesise Kilitlediler

Taraftardan Görülmemiş Protesto: Takımı Tesise Kilitlediler

Belçika
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
11.05.2024 - 09:49

Belçika’da dün akşam oynanması gereken Standart Liege-Westerlo karşılaşması, ev sahibi ekibin taraftarlarının protestosu sebebiyle iptal edildi. Taraftarlar, takım otobüsünün tesislerden çıkmasına izin vermedi.

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Standard Liege taraftarları, takımın ABD’li sahiplerini protesto etmek için ilginç bir yola başvurdu.

Standard Liege taraftarları, takımın ABD’li sahiplerini protesto etmek için ilginç bir yola başvurdu.

777 Group'u protesto etmek amacıyla, Westerlo ile yapılacak maç öncesinde antrenman alanına giderek takım otobüsünün çıkışını engelledi.

777 Group'u protesto etmek amacıyla, Westerlo ile yapılacak maç öncesinde antrenman alanına giderek takım otobüsünün çıkışını engelledi.

Standard Liege Kulübü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Antrenman merkezimizdeki bazı taraftarların engellemesi nedeniyle Westerlo ile yapılacak maça gidemeyen takımımız için durumdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Engeli kaldırmak için taraftarlarla yapılan görüşmeler sonuç vermedi. Hem KVC Westerlo hem de bu akşam stadyumda olacak her iki takımın taraftarlarından özür dileriz" ifadelerini kullandı.

Standard Liege Kulübü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Antrenman merkezimizdeki bazı taraftarların engellemesi nedeniyle Westerlo ile yapılacak maça gidemeyen takımımız için durumdan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Engeli kaldırmak için taraftarlarla yapılan görüşmeler sonuç vermedi. Hem KVC Westerlo hem de bu akşam stadyumda olacak her iki takımın taraftarlarından özür dileriz" ifadelerini kullandı.

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