"Tanrı Dünyayı Yarattı, Hollandalılar İse Hollanda’yı": Lale Ve Özgürlükler Ülkesi HOLLANDA

Yüzölçümü neredeyse Konya kadar (yaklaşık 41 bin kilometrekare) ama içinde 18 milyona yakın insan barındıran; daracık sınırlarına dünyanın en büyük ticaret ağlarını, en ileri tarım teknolojilerini ve devasa bir refahı sığdırmış sıra dışı bir coğrafya: Hollanda.

📍 Burada ülkenin adıyla ilgili küçük bir parantez açalım: Uluslararası alanda 2020 yılından itibaren resmi olarak 'Netherlands' (NL) adı kullanılıyor. Kelime anlamı tam olarak “alçak ülkeler” demek. Ülkenin dörtte birinden fazlası deniz seviyesinin altında yer alıyor. Hatta topraklarının yarısına yakını, deniz seviyesinin sadece bir metre kadar üzerinde. O meşhur Felemenk deyişinin hakkını sonuna kadar veriyorlar: 'Tanrı dünyayı yarattı, Hollandalılar ise Hollanda’yı.'

Orta Çağ’dan bu yana denizle amansız bir mücadele veren bu toplum; bentler, setler, polderlar ve kanallar inşa ederek kelimenin tam anlamıyla denizden toprak kazanmış. 🛠️ Nesilden nesile aktarılan bu var olma mücadelesi, arkasında her an sular altında kalma ihtimalinin getirdiği bir tedbirlilik ve kusursuz bir mühendislik disiplini bırakmış.