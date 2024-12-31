Tam da Yeni Yıl Öncesi: Porto Riko’da Milyonlarca İnsanın Elektriği Kesildi
Tam da Yeni Yıl Öncesi: Porto Riko’da Milyonlarca İnsanın Elektriği Kesildi
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Ülkenin enerji dağım şirketi Luma Enerji'nin yaptığı açıklamaya göre, TSİ 09.00’da ülke genelinde elektrikler kesildi.
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Ülkede nüfusun yüzde 90’nın yaşadığı konutlara elektrik verilemediği duyuruldu.
Gazete Duvar’da yer alan habere göre, elektrik şebekesindeki arızaya neyin sebep olduğu netlik kazanmazken, yerel basına yansıyan haberlerde, ülkenin güney kıyısındaki Guayanilla'da başlayan bir 'zincir reaksiyona' işaret edildi.
Şirketten yapılan açıklamada yaşanan sıkıntı sebebiyle elektrik kesintisinin 48 saat süreceği belirtildi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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