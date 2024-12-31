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Tam da Yeni Yıl Öncesi: Porto Riko’da Milyonlarca İnsanın Elektriği Kesildi

Tam da Yeni Yıl Öncesi: Porto Riko’da Milyonlarca İnsanın Elektriği Kesildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.12.2024 - 17:47

Karayipler ülkesi Porto Riko’da yaşayan milyonlarca insan elektrik kesintisi sebebiyle karanlığa gömüldü. Ülke genelinde enerji nakil hatlarında yaşayanan sıkıntı nedeniyle ülkenin yüzde 90’nın elektriği kesildi. Yaşanan kesintinin 48 saat boyunca süreceği ifade edildi.

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Ülkenin enerji dağım şirketi Luma Enerji'nin yaptığı açıklamaya göre, TSİ 09.00’da ülke genelinde elektrikler kesildi.

Ülkenin enerji dağım şirketi Luma Enerji'nin yaptığı açıklamaya göre, TSİ 09.00’da ülke genelinde elektrikler kesildi.

Ülkede nüfusun yüzde 90’nın yaşadığı konutlara elektrik verilemediği duyuruldu.

Ülkede nüfusun yüzde 90’nın yaşadığı konutlara elektrik verilemediği duyuruldu.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, elektrik şebekesindeki arızaya neyin sebep olduğu netlik kazanmazken, yerel basına yansıyan haberlerde, ülkenin güney kıyısındaki Guayanilla'da başlayan bir 'zincir reaksiyona' işaret edildi.

Gazete Duvar’da yer alan habere göre, elektrik şebekesindeki arızaya neyin sebep olduğu netlik kazanmazken, yerel basına yansıyan haberlerde, ülkenin güney kıyısındaki Guayanilla'da başlayan bir 'zincir reaksiyona' işaret edildi.

Şirketten yapılan açıklamada yaşanan sıkıntı sebebiyle elektrik kesintisinin 48 saat süreceği belirtildi.

Şirketten yapılan açıklamada yaşanan sıkıntı sebebiyle elektrik kesintisinin 48 saat süreceği belirtildi.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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