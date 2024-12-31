Yılbaşı Kutlamaları Başladı: Yeni Yılı İlk Karşılayan Ülke Kiribati Oldu

2024’ün son gününde tüm dünyada yeni yıl coşkusu yaşanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla ilk “merhaba” diyen ülke Okyanusya'daki ada ülkesi Kiribati oldu. Yeni Zelanda'da ve Avusturalya'da ise yeni yıl büyük çoşku ile kutlandı.

İşte yeni yıl kutlamaları ve hazırlıklarından görüntüler 👇