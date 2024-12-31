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Yılbaşı Kutlamaları Başladı: Yeni Yılı İlk Karşılayan Ülke Kiribati Oldu

Yılbaşı Kutlamaları Başladı: Yeni Yılı İlk Karşılayan Ülke Kiribati Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
31.12.2024 - 16:33 Son Güncelleme: 31.12.2024 - 16:48

2024’ün son gününde tüm dünyada yeni yıl coşkusu yaşanıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da yeni yıla ilk “merhaba” diyen ülke Okyanusya'daki ada ülkesi Kiribati oldu. Yeni Zelanda'da ve Avusturalya'da ise yeni yıl büyük çoşku ile kutlandı.

İşte yeni yıl kutlamaları ve hazırlıklarından görüntüler 👇

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31 Aralık TSİ 13:00'te Okyanusya'daki ada ülkesi Kiribati, dünyada yeni yılı karşılayan ilk ülke oldu.

31 Aralık TSİ 13:00'te Okyanusya'daki ada ülkesi Kiribati, dünyada yeni yılı karşılayan ilk ülke oldu.

Ondan bir saat sonra ise Yeni Zelanda 2025’e merhaba dedi. Yeni Zelanda’da ve Avusturalya’da yeni yıl coşkusu hava fişek kutlamalarıyla yapıldı.

Ondan bir saat sonra ise Yeni Zelanda 2025’e merhaba dedi. Yeni Zelanda’da ve Avusturalya’da yeni yıl coşkusu hava fişek kutlamalarıyla yapıldı.

Avusturalya'nın Sydney kentinden görüntüler

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Yeni Zelanda'da yapılan yeni yıl kutlamalarından görüntüler 👇

Rusya'nın Yakutistan bölgesinden yeni yıl sevinci 👇

Rusya'nın Yakutistan bölgesinden yeni yıl sevinci 👇

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Kamboçya'nın Phnom Penh kentinde yapılan yeni yıl hazırlığı 👇

Kamboçya'nın Phnom Penh kentinde yapılan yeni yıl hazırlığı 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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