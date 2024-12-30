Bu Test Sana Bir Yılbaşı Kombini Öneriyor!
Bu Test Sana Bir Yılbaşı Kombini Öneriyor!
Yeni yılı şıklıkla karşılamaya hazır mısın? Bu eğlenceli testi çöz, yılbaşı gecesi için hangi kombinin sana en uygun olduğunu öğren! 👇
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1. Yılbaşı gecesini nerede kutlamayı planlıyorsun?
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2. Yılbaşında olmazsa olmazın nedir?
3. Peki, yılbaşında sana gelmesini istediğin bir hediye seç bakalım. 👇
4. Söyle bakalım, tarzını tek kelimeyle nasıl tanımlarsın?
5. Şimdi de sana en çok yakışan rengi seçmeni istiyoruz. 👇
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6. Aksesuar olmadan yılbaşı kombini tamamlanmaz! Peki sen hangisini tercih edersin?
7. Senin yeni yıl dileğin hangisi?
8. Son olarak, yılbaşında orada olmak isteyeceğin bir şehir seç! 👇
Işıltılı ve gösterişli bir kombin!
Rahat ve sade bir kombin!
Zarif ve klasik bir kombin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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