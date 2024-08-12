Tabuları Yıkmak: 'Pipinin Götürdüğü Yere Git' ile Cinselliği Konuşmak Üzerine Bir Cesaret Hikâyesi
Tabuları Yıkmak: 'Pipinin Götürdüğü Yere Git' ile Cinselliği Konuşmak Üzerine Bir Cesaret Hikâyesi
'Pipinin Götürdüğü Yere Git' adını ilk duyduğunuzda sıra dışı ve cesur bir seçim gibi gelebilir ancak bu kitap, hepimizin hayatında bir şekilde yaşadığı cinsel gelişim sürecini toplumsal tabuların gölgesinde ve son derece samimi bir üslupla ele alıyor. Kitapta bir erkeğin cinsellikle tanıştığı her aşamada karşılaştığı toplumsal ve ahlaki değerlerle hesaplaşması hem düşündürücü hem de eğlenceli bir dille sunuluyor. Her adımda bu değerlerle çarpışırken, bir yandan gülerken bir yandan da derinlemesine düşündüren bir yolculuğa çıkıyorsunuz. Aslında, kitabın bu kadar dikkat çekici bir isimle raflarda yer alması da içindeki hikâyelerin ne kadar samimi ve dürüst bir dille kaleme alındığının bir göstergesi.
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-Pipinin Götürdüğü Yere Git'in arka kapağında "Dikkat! Bu bir kişisel gelişim kitabı değilse de kişisel gelişimi amaçlamaktadır." spotu göze çarpıyor. Kitabın okuyucuda nasıl bir etki bırakmasını amaçlıyorsunuz?
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