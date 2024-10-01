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Tabu Haline Gelen Kadın ve Erkek Orgazmının Arasındaki Farkları İnceliyoruz!

etiket Tabu Haline Gelen Kadın ve Erkek Orgazmının Arasındaki Farkları İnceliyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
01.10.2024 - 23:46

Gelin bir tabuyu daha yıkıyoruz! Çok fazla konuşulmayan kadın ve erkek orgazmını yakından inceliyor ve farklarına bakıyoruz. Hazırsanız, başlayalım!

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1. Kadın ve erkek cinsel organlarının anatomik farklılıkları, orgazm deneyimlerini de doğrudan etkiler.

1. Kadın ve erkek cinsel organlarının anatomik farklılıkları, orgazm deneyimlerini de doğrudan etkiler.

Kadınlarda orgazm, klitoris stimülasyonu ile olurken erkeklerde ise penisin glans bölgesinin uyarılması önemlidir.

2. Erkekler çoklu orgazm yaşayamazken kadınlar yaşar.

2. Erkekler çoklu orgazm yaşayamazken kadınlar yaşar.

Erkekler orgazm olduktan sonra bir süre beklemeleri gerekir fakat kadınlar fizyolojik olarak çoklu orgazm yaşayabilirler. Tabii ki erkeklerde de çoklu orgazm nadir de olsa mümkündür.

3. Erkeklerde her ilişkide orgazm olma oranı %95 civarındayken bu oran kadınlarda sadece %65'tir.

3. Erkeklerde her ilişkide orgazm olma oranı %95 civarındayken bu oran kadınlarda sadece %65'tir.

Bu durumda tabii ki hem kadınların nasıl orgazm olacağına yönelik partnerin eksik bilgisi hem de dış etkenler bulunmakta.

4. Kadın ve erkeklerin orgazm süreleri farklıdır.

4. Kadın ve erkeklerin orgazm süreleri farklıdır.

Kadınların orgazmı erkeklere göre daha uzun sürebilir ve birden fazla dalga halinde gelebilir. Erkeklerde orgazm genellikle daha kısa ve tek seferliktir.

5. Kadınların orgazm olması için gerekli uyaranın kadına verilmesi gerekir.

5. Kadınların orgazm olması için gerekli uyaranın kadına verilmesi gerekir.

Kadınlarda orgazm vajinal ve klitoral olmak üzere iki farklı şekilde olur.

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6. Kadın ve erkek orgazmında beynin farklı bölgeleri rol oynar.

6. Kadın ve erkek orgazmında beynin farklı bölgeleri rol oynar.

Görüntüleme çalışmaları ve araştırmalarda kadın orgazmında daha fazla beyin bölgesinin aktif olduğunu göstermiştir.

7. Erkekte orgazm cinsel organlı merkezdedir, kadındaysa tüm vücuduna yayılır.

7. Erkekte orgazm cinsel organlı merkezdedir, kadındaysa tüm vücuduna yayılır.

Erkekte orgazm cinsel organ merkezli olarak ilerlerken kadın orgazmı cinsel organda başlar ve ardından tüm vücuda yayılır.

8. Erkekler orgazma ulaştıklarında kendilerini durduramazken kadınlar durdurabilir.

8. Erkekler orgazma ulaştıklarında kendilerini durduramazken kadınlar durdurabilir.

Erkekler orgazma ulaştıklarında fizyolojik olarak buna engel olamazlar ama kadınlar kontrol edebilirler.

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