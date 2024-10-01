Tabu Haline Gelen Kadın ve Erkek Orgazmının Arasındaki Farkları İnceliyoruz!
Tabu Haline Gelen Kadın ve Erkek Orgazmının Arasındaki Farkları İnceliyoruz!
Gelin bir tabuyu daha yıkıyoruz! Çok fazla konuşulmayan kadın ve erkek orgazmını yakından inceliyor ve farklarına bakıyoruz. Hazırsanız, başlayalım!
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1. Kadın ve erkek cinsel organlarının anatomik farklılıkları, orgazm deneyimlerini de doğrudan etkiler.
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2. Erkekler çoklu orgazm yaşayamazken kadınlar yaşar.
3. Erkeklerde her ilişkide orgazm olma oranı %95 civarındayken bu oran kadınlarda sadece %65'tir.
4. Kadın ve erkeklerin orgazm süreleri farklıdır.
5. Kadınların orgazm olması için gerekli uyaranın kadına verilmesi gerekir.
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