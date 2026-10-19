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Tabeladaki Yanlışlık Yüzünden Sürücülere Bir Yıl Boyunca Haksız Ceza Kesildi

Tabeladaki Yanlışlık Yüzünden Sürücülere Bir Yıl Boyunca Haksız Ceza Kesildi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 12:33
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ABD'nin Oregon eyaletindeki Albany kentinde sürücülere bir yıl boyunca 25 millik tabelaya göre hız cezası kesildi. Eyalet Ulaştırma Bakanlığı ise yoldaki yasal sınırın aslında saatte 55 mil olduğunu açıkladı.

Ayrıntılar haberimizde.

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Santiam Road'daki kameralar geçen eylülden bu yana ayda ortalama 300 sürücüye ceza kesti.

Santiam Road'daki kameralar geçen eylülden bu yana ayda ortalama 300 sürücüye ceza kesti.

Geary Street kavşağındaki kameralar, tabeladaki sınırı saatte 10 milden fazla aşan sürücüleri tespit ediyordu. Ceza kesilen sürücülerin ortalama hızı saatte 37 milin (yaklaşık 60 km) biraz üzerindeydi.

Yalnızca haziranda 460, temmuzda 336 ceza kesildi. Bu rakamlarla Santiam Road, kentteki dört hız kamerası noktası arasında açık ara ilk sırada yer aldı.

Bakanlığa göre yol, 25 millik sınırın geçerli olduğu bir yerleşim bölgesi sayılmıyordu.

Bakanlığa göre yol, 25 millik sınırın geçerli olduğu bir yerleşim bölgesi sayılmıyordu.

Oregon Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü Mindy McCartt, yeni düzenlemeden önce bu bölümdeki yasal sınırın, tabelalarda 25 mil yazmasına rağmen 55 mil olduğunu söyledi. Eyalet yasasına göre ana arter olarak sınıflandırılan bir yol, 25 millik sınırın uygulandığı yerleşim bölgesi sayılamıyor. Santiam Road için farklı bir sınır belirleyen hız bölgesi kararı da bulunmuyordu.

McCartt, yasanın daha önce ana arterlerin yerleşim bölgesi sayılmasına izin verdiğini, bazı yollarda hâlâ o döneme ait 25 millik tabelalar bulunduğunu da ekledi.

Yolun yeni hız sınırı saatte 30 mil olarak belirlendi ve tabelalar değiştirildi.

Yolun yeni hız sınırı saatte 30 mil olarak belirlendi ve tabelalar değiştirildi.

Bakanlık, halktan gelen sorular üzerine belediyeyle birlikte bir inceleme başlattı. 18 Ağustos'ta çıkan kararla Santiam Road ve devamındaki Burkhart Street için sınır 30 mil (yaklaşık 48 km) oldu. Kameralar yeni sınıra göre ayarlandı, yeni tabelalar da eylül sonunda takıldı.

Geçen bir yıl içinde kesilen cezalar için ise şimdilik atılmış bir adım yok.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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