Tabeladaki Yanlışlık Yüzünden Sürücülere Bir Yıl Boyunca Haksız Ceza Kesildi

Oregon Ulaştırma Bakanlığı sözcüsü Mindy McCartt, yeni düzenlemeden önce bu bölümdeki yasal sınırın, tabelalarda 25 mil yazmasına rağmen 55 mil olduğunu söyledi. Eyalet yasasına göre ana arter olarak sınıflandırılan bir yol, 25 millik sınırın uygulandığı yerleşim bölgesi sayılamıyor. Santiam Road için farklı bir sınır belirleyen hız bölgesi kararı da bulunmuyordu.

McCartt, yasanın daha önce ana arterlerin yerleşim bölgesi sayılmasına izin verdiğini, bazı yollarda hâlâ o döneme ait 25 millik tabelalar bulunduğunu da ekledi.