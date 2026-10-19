Tabeladaki Yanlışlık Yüzünden Sürücülere Bir Yıl Boyunca Haksız Ceza Kesildi
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Santiam Road'daki kameralar geçen eylülden bu yana ayda ortalama 300 sürücüye ceza kesti.
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Bakanlığa göre yol, 25 millik sınırın geçerli olduğu bir yerleşim bölgesi sayılmıyordu.
Yolun yeni hız sınırı saatte 30 mil olarak belirlendi ve tabelalar değiştirildi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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