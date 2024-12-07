Suyu Hiç Değişmemiş: 45 Yılı Aşkın Süredir Aynı Çorbayı Kaynatan Restoran

Bangkok’un Ekkamai mahallesindeki bir restoran, sıra dışı çorbasıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yılların emeğiyle hazırlanan bu lezzet, ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Çorbanın hikayesi ve yöntemi merak uyandırıyor. Deneyenlerden tam not alan tarifin sırrı ise hala keşfedilmeyi bekliyor. Bu benzersiz lezzetin ardındaki detayları birlikte inceleyelim.

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