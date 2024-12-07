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Suyu Hiç Değişmemiş: 45 Yılı Aşkın Süredir Aynı Çorbayı Kaynatan Restoran

Suyu Hiç Değişmemiş: 45 Yılı Aşkın Süredir Aynı Çorbayı Kaynatan Restoran

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.12.2024 - 17:37

Bangkok’un Ekkamai mahallesindeki bir restoran, sıra dışı çorbasıyla sosyal medyada ilgi odağı oldu. Yılların emeğiyle hazırlanan bu lezzet, ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Çorbanın hikayesi ve yöntemi merak uyandırıyor. Deneyenlerden tam not alan tarifin sırrı ise hala keşfedilmeyi bekliyor. Bu benzersiz lezzetin ardındaki detayları birlikte inceleyelim.

Kaynak

Wattana Panich adındaki bu aile işletmesi, meşhur 'neua tune' isimli dana etli erişte çorbasını yarım asırdır aynı tencerede pişiriyor. Çorba, sadece lezzetiyle değil, hikayesiyle de dikkat çekiyor.

Wattana Panich adındaki bu aile işletmesi, meşhur 'neua tune' isimli dana etli erişte çorbasını yarım asırdır aynı tencerede pişiriyor. Çorba, sadece lezzetiyle değil, hikayesiyle de dikkat çekiyor.

İşletmenin üçüncü kuşak sahibi Nattapong Kaweeantawong, bu benzersiz tarifi "45 yıldır tenceremizdeki çorba hiçbir zaman tamamen dökülmedi. Her gün, bir kısmını sabaha bırakıyoruz." diyerek anlatıyor.

İşletmenin üçüncü kuşak sahibi Nattapong Kaweeantawong, bu benzersiz tarifi "45 yıldır tenceremizdeki çorba hiçbir zaman tamamen dökülmedi. Her gün, bir kısmını sabaha bırakıyoruz." diyerek anlatıyor.

Bu yöntem, mutfağın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan 'perpetual stew' (sürekli kaynayan çorba) olarak biliniyor.

Bu yöntem, mutfağın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan 'perpetual stew' (sürekli kaynayan çorba) olarak biliniyor.

Malzemeler arasında dana eti, sakatat, sarımsak, tarçın, karabiber, kişniş kökü ve yaklaşık bir düzine Çin otunun yer aldığı çorba, aroması ve tadıyla büyük övgü topluyor.

Malzemeler arasında dana eti, sakatat, sarımsak, tarçın, karabiber, kişniş kökü ve yaklaşık bir düzine Çin otunun yer aldığı çorba, aroması ve tadıyla büyük övgü topluyor.

Elbette bu yöntemin hijyenik olup olmadığını sorgulayanlar var. Ancak Kaweeantawong, NPR ile yaptığı bir röportajda endişeleri gidermeye kararlı:

Elbette bu yöntemin hijyenik olup olmadığını sorgulayanlar var. Ancak Kaweeantawong, NPR ile yaptığı bir röportajda endişeleri gidermeye kararlı:

'Her akşam tencereyi tamamen temizliyoruz. Çorbanın bir kısmını sabaha kadar kaynamaya bırakıyoruz ve bu küçük miktar, ertesi günkü çorbanın temeli oluyor.'

Bir ziyaretçi, "Bu çorba, lezzetiyle gerçekten yılların emeğini hissettiriyor. Fiyatı da oldukça uygun." derken bir diğeri "Yarım asırlık çorba, etleri, erişteleri ve baharatlarıyla tam bir ziyafet. Yemeden dönmeyin." diyerek tavsiyede bulunuyor.

Bir ziyaretçi, "Bu çorba, lezzetiyle gerçekten yılların emeğini hissettiriyor. Fiyatı da oldukça uygun." derken bir diğeri "Yarım asırlık çorba, etleri, erişteleri ve baharatlarıyla tam bir ziyafet. Yemeden dönmeyin." diyerek tavsiyede bulunuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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