Survivor Nagihan'ın Sema ve Pınar Arasındaki Kavgayı Ballandıra Ballandıra Anlattığı Anlar Herkesi Güldürdü
Survivor Nagihan'ın Sema ve Pınar Arasındaki Kavgayı Ballandıra Ballandıra Anlattığı Anlar Herkesi Güldürdü
Sema ve Pınar'ın kavgasının damga vurduğu Survivor'da ortalık bir hayli karışık. Sema ve Pınar arasında yaşanan ve Sema'nın diskalifiye olmasına neden olan bu kavganın ardından, kavganın ilk gözden şahidi Nagihan'ın ertesi gün diğer yarışmacılara yaşananları ballandıra ballandıra anlattığı anlar herkesi güldürdü.
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Survivor'da ortalık öyle bir karıştı ki işin içinden çıkamıyoruz!
Pınar ve Sema'nın parkurda başlayan kavgası,
Adaya sıçrayınca ortalık karıştı ve ikili arasında fiziksel temas yaşandı!
Acil durum konseyi toplandı ve Sema yarışmadan diskalifiye edildi. Pınar'a ise ceza kesilip kesilmeyeceği merak konusu oldu.
İkili arasındaki kavgaya ada sakinlerinin gücü yetmezken Nagihan deyim yerindeyse arada kalıp baya bi' hırpalandı.
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Arada kalan Nagihan ise ertesi gün parkurda olayı görmeyenlere duymayanlara bir güzel anlattı!
Kendinden geçişi ve ballandıra ballandıra anlatışı ise izleyenleri güldürdü.
O anları buradan izleyebilirsiniz 👇
Valla ne diyelim güldürdün yüzümüzü be Nagihan! 😂
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