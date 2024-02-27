Survivor Nagihan'ın Sema ve Pınar Arasındaki Kavgayı Ballandıra Ballandıra Anlattığı Anlar Herkesi Güldürdü

Sema ve Pınar'ın kavgasının damga vurduğu Survivor'da ortalık bir hayli karışık. Sema ve Pınar arasında yaşanan ve Sema'nın diskalifiye olmasına neden olan bu kavganın ardından, kavganın ilk gözden şahidi Nagihan'ın ertesi gün diğer yarışmacılara yaşananları ballandıra ballandıra anlattığı anlar herkesi güldürdü.