Suriye’de Yayın Yapan TRT Haber Ekibinin Olduğu Yere PKK’lılardan Bombalı Saldırı
Suriye’de Yayın Yapan TRT Haber Ekibinin Olduğu Yere PKK’lılardan Bombalı Saldırı
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PKK/YPG terör örgütü, Suriye'de görev yapan TRT Haber ekibinin yayın yaptığı yere bombalı bir kamikaze dron saldırısı düzenledi. Saldırı sırasında ekip aracı ağır hasar aldı.
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TRT Haber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, kameraman Fatih Şenel ve Bülent Serin, ulaştırma görevlisi Yusuf Serin'in sağlık durumları iyi.
İşte olay yerinden görüntüler...
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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