“Asarım!”: Abdi İpekçi’nin Katili Mehmet Ali Ağca Akit TV’de Yorumcu Oldu, Teğmenleri Tehdit Etti
“Asarım!”: Abdi İpekçi’nin Katili Mehmet Ali Ağca Akit TV’de Yorumcu Oldu, Teğmenleri Tehdit Etti
Gazeteci Abdi İpekçi’nin katili, Papa 2. Ioannes Paulus’un suikastçisi Mehmet Ali Ağca, Akit TV’ye yorumcu olarak çıktı.
Ağca, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganıyla kılıçlı yemin eden yeni mezun teğmenleri tehdit eden Ağca, “Bana yetki versinler asarım. Eğer Tayyip Erdoğan satanist, siyonist çeteleri yok edemezse yazıklar olsun” dedi.
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Gazeteci Abdi İpekçi'ye 1 Şubat 1979'da suikast düzenleyerek öldüren ve 13 Mayıs 1981'de Papa 2. Ioannes Paulus'a düzenlendiği suikast ile elinden ve karnından yaralanmasına neden olan Mehmet Ali Ağca Akit TV’ye yorumcu olarak çıktı.
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Ağca, Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla kılıçlı yemin eden yeni mezun teğmenler hakkında tehdit içeren ifadeler kullandı.
İşte gazeteci Abdi İpekçi’nin katili Mehmet Ali Ağca’nın yorumcu olarak katıldığı AKİT TV’de yaptığı tehdit açıklamaları:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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