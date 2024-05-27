Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oluyor
Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oluyor
Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Geçen sezon ikinci ön eleme turundan başlayan ve 3 takımı geçerek kendisini Devler Ligi gruplarına atan sarı-kırmızılılar, bu kez tek takımı geçerek aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacak.
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Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kuralar 5 Ağustos 2024 tarihinde çekilecek. Play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, ikinci maçlar ise 27-28 Ağustos tarihinde oynanacak.
Play-off turunda 14 takım mücadele edecek ve 7 takım Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazacak.
Galatasaray ile birlikte play-off turunda doğrudan Kızılyıldız, İsviçre Ligi Şampiyonu ve Ukrayna Ligi şampiyonu mücadele edecek. Alt turlardan gelecek -şu anlık - Galatasaray'ı bekleyen önemli takımlar şu şekilde:
ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YEN FORMAT
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