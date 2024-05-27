Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oluyor

Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Belli Oluyor

Şampiyonlar Ligi galatasaray
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
27.05.2024 - 19:21

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan GalatasarayŞampiyonlar Ligi'ne play-off turundan başlayacak. Geçen sezon ikinci ön eleme turundan başlayan ve 3 takımı geçerek kendisini Devler Ligi gruplarına atan sarı-kırmızılılar, bu kez tek takımı geçerek aynı başarıyı tekrarlamaya çalışacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kuralar 5 Ağustos 2024 tarihinde çekilecek. Play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, ikinci maçlar ise 27-28 Ağustos tarihinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda kuralar 5 Ağustos 2024 tarihinde çekilecek. Play-off turunda ilk maçlar 20-21 Ağustos, ikinci maçlar ise 27-28 Ağustos tarihinde oynanacak.

Play-off turunda 14 takım mücadele edecek ve 7 takım Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazacak.

Play-off turunda 14 takım mücadele edecek ve 7 takım Şampiyonlar Ligi gruplarına adını yazacak.

Galatasaray ile birlikte play-off turunda doğrudan Kızılyıldız, İsviçre Ligi Şampiyonu ve Ukrayna Ligi şampiyonu mücadele edecek. Alt turlardan gelecek -şu anlık - Galatasaray'ı bekleyen önemli takımlar şu şekilde:

Galatasaray ile birlikte play-off turunda doğrudan Kızılyıldız, İsviçre Ligi Şampiyonu ve Ukrayna Ligi şampiyonu mücadele edecek. Alt turlardan gelecek -şu anlık - Galatasaray'ı bekleyen önemli takımlar şu şekilde:

Ferencvaros (Macaristan)

Karabağ (Azerbaycan)

Bodo / Glimt (Norveç)

Benfica (Portekiz)

Maccabi Tel Aviv (İsrail)

Slovan Bratislava (Slovakya)

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YEN FORMAT

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE YEN FORMAT

UEFA'dan geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada Şampiyonlar Ligi'nin takım sayısının 2024 itibarıyla 32'den 36'ya yükseltileceği açıklanmıştı.

2024-25 sezonuyla birlikte 34 takım lig başarılarına göre, 2 takım da geçmiş performanslarına özel davetle göre turnuvalara katılacak.

Geleneksel grup aşaması da yerini lig formatına bırakacak. İsviçre sistemi olarak adlandırılan yeni modelde turnuva lig usülüne göre oynanacak.

Takımlar 6 yerine 8'er maç yapacak. 36 takımlı ligi ilk 8 sırada tamamlayanlar, tur atlayacak. 9-24 arasında 16 takım play-off oynayacak. Turu geçen takımlar, son 16 turunda mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de benzer bir format uygulanacak. Her iki turnuvaya da grup aşamasında 36 takım katılacak.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın