Süper Lig’de Küme Düşen İlk Takım İstanbulspor Oldu
Süper Lig’de Küme Düşen İlk Takım İstanbulspor Oldu
Kendi sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan İstanbulspor, Süper Lig'de küme düşen ilk takım oldu.
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup olan İstanbulspor küme düştü.
Saat 14.00'te başlayan maçta İstanbulspor Racine Coly 85. dakikada 1-0 öne geçmesine rağmen 1 dakika sonra Fatih Karagümrük skoru Güven Yalçın'ın golüyle eşitledi.
Konuk ekibe galibiyeti getiren gol ise 90+7. dakikada Sofiane Feghouli'nin ayağından geldi.
Bu skorla İstanbulspor küme düşerken 33 puana yükselen Fatih Karagümrük, maç fazlasıyla küme düşme hattının bir sıra üzerinde bulunan Hatayspor ile aynı puana geldi.
İstanbulspor, ligde şu ana kadar çıktığı 33 karşılaşmada 22 mağlubiyet alırken yalnızca 4 kez galibiyet sevinci yaşayabildi.
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