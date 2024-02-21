Süper Kupa Maçının Tarihi Belli Oldu!
Süper Kupa Maçının Tarihi Belli Oldu!
TFF, Süper Kupa maçının 7 Nisan 2024 günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.
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TFF yapmış olduğu açıklamayla Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçının tarihini ve yerini duyurdu.
2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray A.Ş. ile 2022-2023 Sezonu Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe A.Ş. kulüpleri arasında oynanacak karşılaşmanın yeri ve zamanı belli oldu.
Süper Kupa karşılaşması 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.00'de Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak.
Temsilcilerimiz Avrupa’da çeyrek finale yükselirse, 11 Nisan’da çeyrek final ilk maçlarına çıkacaklar.
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Atatürk'ün adı geçmesin, maç Cumhuriyetin 100. yıl gösterisine dönüşmesin diye ellerinden geleni yapıyorlar. Cumhuriyetçilerin ve Atatürkçülerin az olduğu bi... Devamını Gör
Ne alaka?
Gerek yoktu biz iki takımı da gönlümüzde şampiyon ilan etmiştik zaten 😀
Gidip izleriz. Urfa ciğerimizide yeriz:))
Samsun Ankara varken neden Urfa?
Urfa hangi ülkenin şehri ? Derdiniz ne tam olarak? Yeri geldi mi Çanakkale de beraber savaştık diye mıy mıy konuşuyorsunuz .Niye Ankara niye Samsun ?