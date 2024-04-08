Süper Kupa Maçında A Takımı ile Sahaya Çıkmayıp Sahadan Çekilen Fenerbahçe’nin Alacağı Ceza Belli Oldu

Şanlıurfa’da Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçına A Takım yerine U19 takımı ile çıkan, 50. Saniyede yediği golden sonra da sahadan çekilen Fenerbahçe hakkındaki kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek. İşte Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi sonrasında alacağı ceza ve maçın akıbeti…