Süper Kupa Maçında A Takımı ile Sahaya Çıkmayıp Sahadan Çekilen Fenerbahçe’nin Alacağı Ceza Belli Oldu
Süper Kupa Maçında A Takımı ile Sahaya Çıkmayıp Sahadan Çekilen Fenerbahçe’nin Alacağı Ceza Belli Oldu
Şanlıurfa’da Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçına A Takım yerine U19 takımı ile çıkan, 50. Saniyede yediği golden sonra da sahadan çekilen Fenerbahçe hakkındaki kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek. İşte Fenerbahçe’nin Süper Kupa maçında sahadan çekilmesi sonrasında alacağı ceza ve maçın akıbeti…
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Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa krizinde en çok merak edilen konu sarı lacivertli takıma verilecek cezanın ne olacağı.
Fenerbahçe’nin sahadan çekilmesi sonrasında Süper Kupa’nın kazananı Galatasaray oldu.
Ancak süreç nasıl işleyecek ve sarı lacivertli takıma hangi ceza verilecek.
Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları verecek.
Öncelikle TFF, müsabaka görevlilerinin raporlarını bekleyecek (Futbol Müsabaka Talimatı Madde 26-3). Raporlar geldikten sonra Disiplin Kurulları'nın görev zamanı başlayacak (Madde 23-3). Disiplin Kurulları, Madde 22-a'ya göre hükmen mağlubiyet kararını verecek.
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Ardından, bu kararı madde 26-1'e göre TFF Yönetim Kurulu onaylayacak.
Tüm bu süreçlerin 1 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.
TRT Spor'un haberine göre ise PFDK, Fenerbahçe'ye hükmen men ve 1 sene Türkiye Kupası'na katılmama cezası verecek.
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