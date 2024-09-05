Süleyman Soylu Kendisi Hakkında Yayınlanan Videoya Cevap Verdi: “Ne Hayasız Kurgular”
Süleyman Soylu Kendisi Hakkında Yayınlanan Videoya Cevap Verdi: “Ne Hayasız Kurgular”
İçişleri Eski Bakanı AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, dün kendisi hakkında sosyal medyada dolaşıma sokulan videoya cevap verdi. Soylu, “Bu iftiracı çetelerin peşini bırakmayacağım biline!” ifadelerini kullandı.
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AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu hakkında açıklamalarda bulunan maskeli bir kişinin videosu sonrasında Soylu’dan cevap geldi.
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Süleyman Soylu, “yasak aşk” iddialarıyla ilgili “Ne hayasız iç içe geçmiş kurgular? Ne operatif akıllar?” ifadelerini kullandı.
“Ne yapsalar boş, ellerinden gelen daha ne varsa da ardlarına koymasınlar. Bu ülkeye hizmet ettiğim için pişman olmadım olmayacağım. Allah doğru olanladır. Fakat bu iftiracı çetelerin de peşini bırakmayacağım biline!”
Süleyman Soylu'nun paylaşımı 👇
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