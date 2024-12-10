Suicide Squad Kill the Justice League Desteği Ocak Ayında Bitiyor: Deathstroke Oyuna Eklenecek!
Suicide Squad Kill the Justice League Desteği Ocak Ayında Bitiyor: Deathstroke Oyuna Eklenecek!
Rocksteady tarafından geliştirilen Suicide Squad, istenilen başarıyı elde edemedi. Daha önce Batman serileri ile büyük başarılara imza atan geliştirici ekip, bu oyun ile oyuncuları hayal kırıklığına uğratmıştı. Live service mantığı ile çıkan Suicide Squad, düşük oyuncu sayısı nedeniyle desteği kesiliyor. Bunun yanında offline mod da oyuna eklenecek.
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Bu yılın başında piyasaya sürülmüştü.
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İstenilen oyuncu sayısının bir hayli gerisinde kalmıştı.
Oyuna eklenecek son karakter Deathstroke olacak.
Offline desteği de sezon 4 ile geliyor.
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