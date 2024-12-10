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Suicide Squad Kill the Justice League Desteği Ocak Ayında Bitiyor: Deathstroke Oyuna Eklenecek!

Suicide Squad Kill the Justice League Desteği Ocak Ayında Bitiyor: Deathstroke Oyuna Eklenecek!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
10.12.2024 - 09:31

Rocksteady tarafından geliştirilen Suicide Squad, istenilen başarıyı elde edemedi. Daha önce Batman serileri ile büyük başarılara imza atan geliştirici ekip, bu oyun ile oyuncuları hayal kırıklığına uğratmıştı. Live service mantığı ile çıkan Suicide Squad, düşük oyuncu sayısı nedeniyle desteği kesiliyor. Bunun yanında offline mod da oyuna eklenecek.

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Bu yılın başında piyasaya sürülmüştü.

Bu yılın başında piyasaya sürülmüştü.

Suicide Squad: Kill the Justice League, uzun bir bekleyişin ardından 30 Ocak 2024 tarihinde piyasaya sürüldü. Büyük beklentiler ile çıkan oyun, istenilen etkiyi veremedi.

İstenilen oyuncu sayısının bir hayli gerisinde kalmıştı.

İstenilen oyuncu sayısının bir hayli gerisinde kalmıştı.

Suicide Squad: Kill the Justice League, live service mantığı ile tasarlandı. Bu mantığa göre de oyun sürekli güncellenecek ve sürekli oynanabilecek seviyede tutulacaktı. Her güncelleme ile yeni içerikler ve sezonlar gelecekti. Tabii, oyunun oldukça düşük oyuncu sayısı, bu planları suya düşürdü.

Oyuna eklenecek son karakter Deathstroke olacak.

Oyuna eklenecek son karakter Deathstroke olacak.

Suicide Squad: Kill the Justice League, geliştirici desteğilni Ocak 2025'de kaybediyor. Son gelecek sezon 4 güncellemesi, bu oyuna gelecek son içerik olacak. Bu güncelleme ile birlikte oyuna Deathstroke karakteri eklenecek.

Offline desteği de sezon 4 ile geliyor.

Offline desteği de sezon 4 ile geliyor.

Suicide Squad, live service mantığında ve online bir oyun. Oyunu oynamak için bir internet bağlantısı zorunlu. Bu durum da sadece tek kişilik bir deneyim isteyen oyuncuların hoşuna gitmemişti. Sezon 4 ile birlikte oyuna tamamen offline mod da eklenecek.

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Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım
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