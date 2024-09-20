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Suça Sürüklenen Çocuk Sayısında Korkutucu Artış Sürüyor: 14 Yılda 2 Kat Arttı

Suça Sürüklenen Çocuk Sayısında Korkutucu Artış Sürüyor: 14 Yılda 2 Kat Arttı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
20.09.2024 - 12:25

Türkiye'de suça karışan çocuk sayısı, son 14 yılda 83 bin 393'ten 178 bin 834'e yükseldi. Bu çocuklara atfedilen suçların başında yaralama ve hırsızlık geliyor; bu iki suç, toplamda en fazla görülen suçları oluşturuyor.

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2023 yılında güvenlik birimlerine ulaşan ya da getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 537 bin 583 olarak belirlendi. Bu olaylar arasında 178 bin 834 çocuk, kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiil işlediği iddiasıyla suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine başvurmuş veya getirilmiş.

2023 yılında güvenlik birimlerine ulaşan ya da getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 537 bin 583 olarak belirlendi. Bu olaylar arasında 178 bin 834 çocuk, kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiil işlediği iddiasıyla suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine başvurmuş veya getirilmiş.

Yıllara göre artan suç oranında pandemi dönemine kadar suç oranı sürekli olarak artarken iki yıllık bir gerileme yaşandı. Tekrar oranlar artmaya başladı. Yıllara göre rakamlar şu şekilde:

Yıllara göre artan suç oranında pandemi dönemine kadar suç oranı sürekli olarak artarken iki yıllık bir gerileme yaşandı. Tekrar oranlar artmaya başladı. Yıllara göre rakamlar şu şekilde:

'2010 yılında 83 bin 393, 2011'de 84 bin 916, 2012'de 100 bin 831, 2013'te 115 bin 439, 2014'te 117 bin 486, 2015'te 133 bin 662, 2016'da 148 bin 523, 2017'de 140 bin 692, 2018'de 152 bin 11, 2019'da 168 bin 250, 2020'de 114 bin 38, 2021'de 132 bin 943, 2022'de 206 bin 853 ve 2023'te 178 bin 834 çocuk, suça karışma nedeniyle güvenlik birimlerine bildirildi.'

Suç oranlarında yaralama ve hırsızlık ise en çok görülen vakalardan oldu. Çocuklara isnat edilen 3 suçtan 2'si yaralama ve hırsızlık oldu.

Suç oranlarında yaralama ve hırsızlık ise en çok görülen vakalardan oldu. Çocuklara isnat edilen 3 suçtan 2'si yaralama ve hırsızlık oldu.

Öte yandan, çocuklara atfedilen suçların başında yaralama ve hırsızlık geliyor. Yaralama suçuna karışan çocuk sayısı 2014 yılında 45 bin 211 iken, bu rakam 2023'te 71 bin 244'e ulaştı. Hırsızlık suçunda ise suça sürüklenen çocuk sayısı, son 10 yılda 30 bin 498'den 37 bin 233'e yükseldi.

Öte yandan, çocuklara atfedilen suçların başında yaralama ve hırsızlık geliyor. Yaralama suçuna karışan çocuk sayısı 2014 yılında 45 bin 211 iken, bu rakam 2023'te 71 bin 244'e ulaştı. Hırsızlık suçunda ise suça sürüklenen çocuk sayısı, son 10 yılda 30 bin 498'den 37 bin 233'e yükseldi.

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