Suça Sürüklenen Çocuk Sayısında Korkutucu Artış Sürüyor: 14 Yılda 2 Kat Arttı

'2010 yılında 83 bin 393, 2011'de 84 bin 916, 2012'de 100 bin 831, 2013'te 115 bin 439, 2014'te 117 bin 486, 2015'te 133 bin 662, 2016'da 148 bin 523, 2017'de 140 bin 692, 2018'de 152 bin 11, 2019'da 168 bin 250, 2020'de 114 bin 38, 2021'de 132 bin 943, 2022'de 206 bin 853 ve 2023'te 178 bin 834 çocuk, suça karışma nedeniyle güvenlik birimlerine bildirildi.'