Suça Sürüklenen Çocuk Sayısında Korkutucu Artış Sürüyor: 14 Yılda 2 Kat Arttı
Suça Sürüklenen Çocuk Sayısında Korkutucu Artış Sürüyor: 14 Yılda 2 Kat Arttı
Türkiye'de suça karışan çocuk sayısı, son 14 yılda 83 bin 393'ten 178 bin 834'e yükseldi. Bu çocuklara atfedilen suçların başında yaralama ve hırsızlık geliyor; bu iki suç, toplamda en fazla görülen suçları oluşturuyor.
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2023 yılında güvenlik birimlerine ulaşan ya da getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 537 bin 583 olarak belirlendi. Bu olaylar arasında 178 bin 834 çocuk, kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiil işlediği iddiasıyla suça sürüklenme nedeniyle güvenlik birimlerine başvurmuş veya getirilmiş.
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Yıllara göre artan suç oranında pandemi dönemine kadar suç oranı sürekli olarak artarken iki yıllık bir gerileme yaşandı. Tekrar oranlar artmaya başladı. Yıllara göre rakamlar şu şekilde:
Suç oranlarında yaralama ve hırsızlık ise en çok görülen vakalardan oldu. Çocuklara isnat edilen 3 suçtan 2'si yaralama ve hırsızlık oldu.
Öte yandan, çocuklara atfedilen suçların başında yaralama ve hırsızlık geliyor. Yaralama suçuna karışan çocuk sayısı 2014 yılında 45 bin 211 iken, bu rakam 2023'te 71 bin 244'e ulaştı. Hırsızlık suçunda ise suça sürüklenen çocuk sayısı, son 10 yılda 30 bin 498'den 37 bin 233'e yükseldi.
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