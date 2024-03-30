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Şu An Farkına Varmasak da Gelecekte Sonuçları Ağır Olacak 15 Olay

Şu An Farkına Varmasak da Gelecekte Sonuçları Ağır Olacak 15 Olay

Sevde Manav
Sevde Manav - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 19:01

Hepimiz gelişen teknoloji ve küresel ısınmanın da etkileriyle tüm canlıların yaşam alanlarının tehdit altında olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra bir yandan bilgi kirliliği, psikolojik rahatsızlıklar ve savaşlarla da mücadele ediyoruz. Yakın gelecekte bizi daha farklı sorunlarla karşılaştıracağından emin olduğumuz bu gibi durumları sizler için sıraladık.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. Planktonların yok olmaya başlaması.

1. Planktonların yok olmaya başlaması.

Okyanuslardaki besin zincirinin önemli parçası olan planktonların ekolojiye etkisi oldukça fazla. Yok oldukları takdirde büyük bir sorunla karşı karşıya kalacağız.

2. Yeni neslin okuma oranın azalması.

2. Yeni neslin okuma oranın azalması.

Dijital ortamda dahi olsa bir yazıyı okumak yeni jenerasyon için oldukça zorlayıcı. Fakat yaşlandıkları zaman torunlarının teknoloji ile ilgili sorunlarını çözen dede ve nineler olacaklar.

3. Çocuğuna aşı yaptırmamak.

3. Çocuğuna aşı yaptırmamak.

Günümüzde hala birinin yaşam boyu engellere takılmasına ve hatta ölümüne dahi neden olabilecek kararlar alan ebeveynler var.

4. Yapay zekanın gelişmesi.

4. Yapay zekanın gelişmesi.

Birçok insan önümüzdeki yıllarda mesleklerini yapay zeka yüzünden kaybedeceği endişesi yaşıyor.

5. Dünya nüfusunun artması.

5. Dünya nüfusunun artması.

Dünyaya gelen herkes doğal kaynakları tüketiyor ve bu yüzden nüfusun artışı uzun vadede gezegenimizi etkiliyor.

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6. Sosyal medyanın insan psikolojisini kötü etkilemesi.

6. Sosyal medyanın insan psikolojisini kötü etkilemesi.

Sosyal medya uygulamaları artık hayatımızın bir parçası. Takip ettiğimiz kişilerin mükemmel hayatları veya sürekli kötü haberle manipüle edilmemiz daha depresif hissetmemize sebep oluyor.

7. Balık avcılığının artması.

7. Balık avcılığının artması.

Nüfusla doğru orantılı olarak artan tüketim deniz ürünlerini de etkiledi. Bu da balıkçılığın artması ve doğal dengenin bozulmasına sebep oldu.

8. Sulak alanların azalıp kuraklığın artması.

8. Sulak alanların azalıp kuraklığın artması.

Ormanların yok edilmesi iklimleri de etkileyerek kurak toprakların oranlarını arttırdı.

9. Her yerde mikroplastik bulunması.

9. Her yerde mikroplastik bulunması.

Özellikle de okyanuslarda mikroplastik atığının artmasıyla gezegenimiz kirlenirken deniz ürünlerini tüketmek de sağlığımızı tehdit ediyor.

10. Gerçeği yansıtmayan içeriklere maruz kalmak.

10. Gerçeği yansıtmayan içeriklere maruz kalmak.

Sosyal medya ve diğer dijital platformlarda ilginizi çekmek için bazı algoritmalar kullanılır. Bu algoritmalar kullanıcıları belirli bir fikre maruz bırakarak gerçek olmayan bilgileri de içeriyor. Bu da toplumun psikolojisini kötü yönde etkiliyor.

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11. Mercanların solması.

11. Mercanların solması.

Bilim insanları 2024-2025 yıllarında ekvatorun güney bölgesinde bulunan tüm mercanların solacağını ön görüyorlar.

12. Zenginlerin daha zengin, fakirlerin daha fakir olması.

12. Zenginlerin daha zengin, fakirlerin daha fakir olması.

Birçok ekonomik çalışmaya göre; orta sınıf ya çoktan yok oldu ya da çok kısa bir süre içinde tamamen tedavülden kalkacak.

13. Böcek nüfusunun azalması.

13. Böcek nüfusunun azalması.

Ateş böcekleri, arılar ve diğer tozlayıcılarla gıda kaynaklarımızın arasında çok güçlü bir bağlantı var. Böceklerin azalması doğrudan bütün ekosistemi etkileyerek bizlerin de yaşamını tehdit ediyor.

14. 2024 yılında hala savaşların olması.

14. 2024 yılında hala savaşların olması.

Ukrayna-Rusya ve Filistin-İsrail savaşının günümüze ve yakın geleceğe hem psikolojik hem de ekonomik anlamda tüm dünyaya olan etkisi yadsınamaz.

15. Hava kirliliğinin artması.

15. Hava kirliliğinin artması.

Tek yaşam kaynağımız olan Dünya hızla kirleniyor ve atıklarla havaya karışan zehirli maddeleri de solumak tüm canlıların sağlığını tehdit ediyor.

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tom lee jones

16-Turk tipi emevi tusiad badeci islamci yayilimi.