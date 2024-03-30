Şu An Farkına Varmasak da Gelecekte Sonuçları Ağır Olacak 15 Olay

Hepimiz gelişen teknoloji ve küresel ısınmanın da etkileriyle tüm canlıların yaşam alanlarının tehdit altında olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra bir yandan bilgi kirliliği, psikolojik rahatsızlıklar ve savaşlarla da mücadele ediyoruz. Yakın gelecekte bizi daha farklı sorunlarla karşılaştıracağından emin olduğumuz bu gibi durumları sizler için sıraladık.