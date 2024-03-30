Şu An Farkına Varmasak da Gelecekte Sonuçları Ağır Olacak 15 Olay
Şu An Farkına Varmasak da Gelecekte Sonuçları Ağır Olacak 15 Olay
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hepimiz gelişen teknoloji ve küresel ısınmanın da etkileriyle tüm canlıların yaşam alanlarının tehdit altında olduğunu biliyoruz. Bunun yanı sıra bir yandan bilgi kirliliği, psikolojik rahatsızlıklar ve savaşlarla da mücadele ediyoruz. Yakın gelecekte bizi daha farklı sorunlarla karşılaştıracağından emin olduğumuz bu gibi durumları sizler için sıraladık.
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1. Planktonların yok olmaya başlaması.
2. Yeni neslin okuma oranın azalması.
3. Çocuğuna aşı yaptırmamak.
4. Yapay zekanın gelişmesi.
5. Dünya nüfusunun artması.
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6. Sosyal medyanın insan psikolojisini kötü etkilemesi.
7. Balık avcılığının artması.
8. Sulak alanların azalıp kuraklığın artması.
9. Her yerde mikroplastik bulunması.
10. Gerçeği yansıtmayan içeriklere maruz kalmak.
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11. Mercanların solması.
12. Zenginlerin daha zengin, fakirlerin daha fakir olması.
13. Böcek nüfusunun azalması.
14. 2024 yılında hala savaşların olması.
15. Hava kirliliğinin artması.
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16-Turk tipi emevi tusiad badeci islamci yayilimi.