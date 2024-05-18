Stres Gençlik ve Güzelliğimizi Nasıl Etkiler?

Sözcüklerle mesafe koyabiliriz
3. tekil şahıs eki kullanarak düşünmek sizi izleyicilerin arasına sokar. Yani temel özneyi ben değil, ‘O’ yaparak düşünmek.
Örneğin; Özlem’i endişelendiren olay ne? Özlem’i sinirlendiren olay ne? gibi.
Olayın veya durumun dışına çıktığınızda izleyiciler arasında olursunuz. Bu duyguyu veya düşünceyi dönüştürmenizi sağlar. Bunu başarabilen kişiler stresli görevlerde daha iyi performans sergiler ve daha özgüvenli olurlar.
Zaman mesafesi koyabiliriz
Stresli bir olayın içerisindeyken, kendinize şunu sorun: 10 yıl sonra bu olay beni bu kadar etkileyecek mi?
Araştırmalar bu soruyu kendilerine soran kişilerin mücadeleci düşüncelerinin çoğaldığını gösteriyor.
Unutmayalım ki hayatta hiçbir şey olduğu yerde durmaz, sürekli dönüşüm içerisindedir. Doğa bile böyle… Bugün kötü bir olay yaşıyor olabiliriz ama yarın bu olay geçmiş olacak, izleri de yavaş yavaş azalarak…
Burada bu olaydan ne almamız gerekiyor, bize hangi duyguları fark ettirdi, bu durumun bize öğrettikleri neler? Buna bakabilirsek daha değerli bir şey yapmış oluruz.
Görsel açıdan mesafe koyabiliriz
Yaşadığımız olaylarla ilgili görsel mesafe koymak demek olayı yeniden yaşamak yerine geri çekilip, sanki bir film izliyormuş gibi olaya uzaktan bakmak demektir. Bu şekilde duygusal beyninizdeki olayı tekrar yaşamamış olursunuz. Olayı uzaktan daha net görürsünüz. Bu teknik olumsuz belleğin bir kısmını alır ve beyindeki stres tepkisini hızlıca alır. Çünkü beynin duygusal bölümleri yerine analitik bölümlerini harekete geçirmiş olursunuz.
Burada şunu da belirtmek istiyorum, bu çalışmalar hayat boyu sürecek şeyler. Bir süre sonra bakış açınız ve stresli durumlara cevap verme şekliniz değişse de tabi ki dönem dönem zayıfladığımız, kontrolümüzü yitirdiğimiz, yönümüzü şaşırdığımız anlar oluyor ve olacak. Böyle zamanlarda da kullanabileceğiniz başka teknikleri (nefes, meditasyon, qigong vb.) devreye sokabilirsiniz
Hayat yolculuğumuzu kendimize ve insanlığa faydalı olacak meşguliyetlerle geçirerek aslında çok keyifli bir hale de getirmiş oluyoruz. Öğrendiğimiz her teknik bize farklı katkılar sağlayarak bizleri dönüştürüyor.
Kaynak: Telomer Etkisi / Dr. Elizabeth Blackburn - Dr. Elissa Epel
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