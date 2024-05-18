Stres Gençlik ve Güzelliğimizi Nasıl Etkiler?

Telomerler, hücrelerimizin yaşlanma şeklini etkileyen, insan hücrelerinin en önemli parçalarından biridir. Bağcıkların ucundaki plastik koruyucular gibi kromozomlarımızı koruyan her bir DNA zincirinin ucundaki kapaklardır. Ayakkabı bağlarının ucundaki plastik kaplama olmadan bağcıklar artık işlevini yapamaz ve yıpranır. Telomerleri de bu plastik kapatıcılara benzetebiliriz. Telomerler olmadan DNA ipleri zarar görür ve hücrelerimiz işlevini yapamaz.

DNA vücudumuzdaki tüm hücreleri oluşturur. Bizi biz yapan genetik materyaldir. Hücrelerimiz kendilerini kopyalayarak yenilenir. Bu hayatımız boyunca devam eden bir süreçtir. Hücreler kendini her kopyaladığında telomerler kısalır. Sonunda az önce örnek verdiğim plastik koruyucusu kaybolan ayakkabı bağları gibi işlevini yapamayacak kadar kısalır ve bu durum hücre ölümünü tetikler.

Peki, telomerler uzayabilir mi veya kısalması önlenebilir mi? Evet uzayabilirler de kısalması da önlenebilir! Tabii bu yaşlanmanın tamamen durdurulabilir olduğu anlamına gelmiyor :) Bunun anlamı: Yaşlanma hızlandırılabilen ya da yavaşlatılabilen ve hatta geri döndürülebilen dinamik bir süreçtir.

Telomeraz adı verilen bir enzim, biz yaşlandıkça meydana gelen telomer kısalmasını yavaşlatabilir, durdurabilir ve tersine çevirip uzatabilir. Vücudumuzdaki telomeraz miktarı yaş ilerledikçe azalır. Ancak bazı yaşam tarzı faktörleri etkinleştirilmesini sağlar. Hatta genleri devreden çıkarabilir. Yediğimiz gıdalar, zorluklarla mücadele biçimimiz, ne kadar egzersiz yaptığımız vb. birçok faktörün telomerleri etkilediği ve hücresel seviyede erken yaşlanmayı önleyebileceği bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.

Telomerazı azaltarak telomerlerin kısalmasına yol açan, en önemli etkenlerin başında kronik stres gelir. Stresten tamamen kurtulamayız ama stresli olaylara mücadeleci bir zihniyetle yaklaşmak olayları karşılama biçimimizi değiştirerek kronik stresten korur.

Araştırmacılar Özlem Ayduk ve Ethan Kross; duyguları neyin güçlendirip, neyin çabucak dağıtacağını görmek amacıyla yaptıkları çalışmalarda, düşüncelerinizi duygularınızdan ayırarak tehdit tepkisini olumlu bir mücadele hissine dönüştürebileceğinizi keşfettiler.