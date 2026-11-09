Stellantis'te Parça Krizi: Fiat 500 Fabrikasında Üretim 4 Haftadır Durdu, Pandina Da Risk Altında
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Stellantis, İtalya'daki Fiat üretimini sekteye uğratan bir elektronik parça krizi yaşıyor. Şirketin açıklamasına göre N3 GSE motorlarının kontrol ünitesinde (ECU) kullanılan bir bileşenin tedariki aksadı; en çok etkilenen model Fiat Pandina oldu. Fiat 500'ün üretildiği Torino'daki Mirafiori fabrikası ise üst üste dördüncü haftada da üretime ara verecek.
Kaynak: Reuters
Parça eksikliği en çok Pandina'yı vurdu, üstelik model Ekim'de İtalya'nın en çok satan otomobiliydi.
Fiat 500'ün üretildiği Mirafiori, 9-13 Kasım haftasında da kapalı kalacak.
İki modelin ortak noktası, 2016'dan beri üretilen 1.0 litrelik üç silindirli N3 GSE motoru.
Pandina'nın üretildiği Pomigliano d'Arco'da henüz duruş yok ama Stellantis Kasım ve Aralık için uyarıyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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