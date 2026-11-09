Stellantis'te Parça Krizi: Fiat 500 Fabrikasında Üretim 4 Haftadır Durdu, Pandina Da Risk Altında

Stellantis'in 2 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre sorun, bir tedarikçiden gelen ve N3 GSE motorunun kontrol ünitesinde (ECU) kullanılan elektronik bileşenin eksikliğinden çıktı. Eksiklik Ekim ayında bazı Fiat modellerinin montajını aksattı; şirket etkilerin Kasım ve Aralık'ta da sürebileceğini bildirdi.

En ağır darbeyi Pandina aldı. Buna rağmen model, Ekim'de İtalya'da 7.198 adet satarak ülkenin en çok satan otomobili oldu. Stellantis ve Fiat'ın 'alternatif çözümleri belirlemek ve normal üretime kademeli olarak dönmek için en yüksek öncelikle çalıştığı' ifade edildi.