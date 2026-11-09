article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Stellantis'te Parça Krizi: Fiat 500 Fabrikasında Üretim 4 Haftadır Durdu, Pandina Da Risk Altında

Stellantis'te Parça Krizi: Fiat 500 Fabrikasında Üretim 4 Haftadır Durdu, Pandina Da Risk Altında

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.11.2026 - 08:28
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Stellantis, İtalya'daki Fiat üretimini sekteye uğratan bir elektronik parça krizi yaşıyor. Şirketin açıklamasına göre N3 GSE motorlarının kontrol ünitesinde (ECU) kullanılan bir bileşenin tedariki aksadı; en çok etkilenen model Fiat Pandina oldu. Fiat 500'ün üretildiği Torino'daki Mirafiori fabrikası ise üst üste dördüncü haftada da üretime ara verecek.

Kaynak: Reuters

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Parça eksikliği en çok Pandina'yı vurdu, üstelik model Ekim'de İtalya'nın en çok satan otomobiliydi.

Parça eksikliği en çok Pandina'yı vurdu, üstelik model Ekim'de İtalya'nın en çok satan otomobiliydi.

Stellantis'in 2 Kasım'da yaptığı açıklamaya göre sorun, bir tedarikçiden gelen ve N3 GSE motorunun kontrol ünitesinde (ECU) kullanılan elektronik bileşenin eksikliğinden çıktı. Eksiklik Ekim ayında bazı Fiat modellerinin montajını aksattı; şirket etkilerin Kasım ve Aralık'ta da sürebileceğini bildirdi.

En ağır darbeyi Pandina aldı. Buna rağmen model, Ekim'de İtalya'da 7.198 adet satarak ülkenin en çok satan otomobili oldu. Stellantis ve Fiat'ın 'alternatif çözümleri belirlemek ve normal üretime kademeli olarak dönmek için en yüksek öncelikle çalıştığı' ifade edildi.

Fiat 500'ün üretildiği Mirafiori, 9-13 Kasım haftasında da kapalı kalacak.

Fiat 500'ün üretildiği Mirafiori, 9-13 Kasım haftasında da kapalı kalacak.

Torino'daki tarihi Mirafiori tesisinde 500 Hybrid üretiliyor ve fabrika ekim ortasından beri üretim yapmıyor. 9-13 Kasım haftasının da eklenmesiyle duruş üst üste dördüncü haftaya taşındı. Stellantis sözcüsü, ilk iki haftanın zayıf talepten kaynaklandığını, bu haftaki duruşun ise motor kontrol ünitelerinde kullanılan çiplerin eksikliğinden doğduğunu söyledi.

Metal işçileri sendikası FIOM'dan Gianni Mannori ise parça eksikliğini 'bir alibi' olarak niteledi. Sendikaya göre asıl sorun Fiat 500'e yönelik talebin zayıf kalması.

İki modelin ortak noktası, 2016'dan beri üretilen 1.0 litrelik üç silindirli N3 GSE motoru.

İki modelin ortak noktası, 2016'dan beri üretilen 1.0 litrelik üç silindirli N3 GSE motoru.

N3 GSE, FireFly motor ailesinden, yaklaşık 1 litrelik, doğal emişli üç silindirli bir ünite. Hem Pandina'da hem 500 Hybrid'de kullanılan motor, kayış tahrikli bir marş-jeneratör ve 12 voltluk küçük bir bataryayla hafif hibrit olarak çalışıyor; frenleme ve yokuş aşağı inişte enerji geri kazanıyor.

Motorun kontrol ünitesindeki tek bir bileşenin eksikliği, bu yüzden iki farklı fabrikayı aynı anda ilgilendiriyor.

Pandina'nın üretildiği Pomigliano d'Arco'da henüz duruş yok ama Stellantis Kasım ve Aralık için uyarıyor.

Pandina'nın üretildiği Pomigliano d'Arco'da henüz duruş yok ama Stellantis Kasım ve Aralık için uyarıyor.

Pandina'nın üretildiği Pomigliano d'Arco için Stellantis, Kasım ve Aralık aylarında aksamaların sürebileceği uyarısında bulundu. N3 GSE motorunun montajının yapıldığı Termoli tesisi de zincirleme etkiden zarar görebilir; şirket burada bir duruş duyurmadı ve kayıp üretim miktarını açıklamadı.

Krizin finansal tabloya yansıması şimdilik sınırlı. Stellantis üçüncü çeyrekte net gelirini yüzde 1 artışla 37,6 milyar avroya çıkardı, net zararı 4,5 milyar avrodan 500 milyon avroya indirdi ve yıl sonu hedeflerini değiştirmedi. Kasım ve Aralık'ta parça akışının ne kadar toparlanacağı, hem Pandina hem 500 için belirleyici olacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın