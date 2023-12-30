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Steam Fiyatı 600 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz!

Steam Fiyatı 600 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz!

Sezer Yıldırım
Sezer Yıldırım - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 20:49

Epic Games, bu yılın sonuna kadar her gün bir oyunu ücretsiz vermeye devam ediyor. Yılbaşına yaklaştıkça da doğal olarak beklentiler büyüyor. Bu günün sürpriz oyunu ise popüler bir seriden geliyor.

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Steam değeri 600 TL'yi aşan Saints Row, Epic Games Store'da ücretsiz!

Steam değeri 600 TL'yi aşan Saints Row, Epic Games Store'da ücretsiz!

Aksiyonu, eğlenceli görevleri ve absürtlüğü ile bilinen Saints Row'un son oyunu, Epic Games Store'da ücretsiz olarak dağıtılıyor. Saints Row her ne kadar olumsuz eleştrilerin hedefi olsa da ücretsiz olarak verilmesi, yapıma şans vermeniz için bir fırsat olabilir.

Oyunu kütüphanenize eklemek oldukça basit!

Oyunu kütüphanenize eklemek oldukça basit!

Öncelikle Epic Games hesabınıza tarayıcı veya masaüstü uygulaması üzerinden giriş yapın. Ardından mağaza kısmına gelip aşağıda bulunan ücretsiz oyunlar sekmesine inin. Sonrasında yapmanız gereken tek şey oyunun üzerine tıklamak ve kütüphanenize eklemek.

Oyunu kütüphanenize eklemek için zamanınız kısıtlı!

Oyunu kütüphanenize eklemek için zamanınız kısıtlı!

Epic Games her gün yeni bir ücretsiz oyunu kullanıcılara sunuyor. Bu oyunlar da her gün akşam saat 19.00'da yenileniyor. Yani oyunu kütüphanenize eklemek için 24 saatiniz var.

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