Steam Fiyatı 600 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz!
Steam Fiyatı 600 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz!
Epic Games, bu yılın sonuna kadar her gün bir oyunu ücretsiz vermeye devam ediyor. Yılbaşına yaklaştıkça da doğal olarak beklentiler büyüyor. Bu günün sürpriz oyunu ise popüler bir seriden geliyor.
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Steam değeri 600 TL'yi aşan Saints Row, Epic Games Store'da ücretsiz!
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