Steam Fiyatı 600 TL'yi Aşan Oyun Epic Games Store'da Ücretsiz!

Aksiyonu, eğlenceli görevleri ve absürtlüğü ile bilinen Saints Row'un son oyunu, Epic Games Store'da ücretsiz olarak dağıtılıyor. Saints Row her ne kadar olumsuz eleştrilerin hedefi olsa da ücretsiz olarak verilmesi, yapıma şans vermeniz için bir fırsat olabilir.