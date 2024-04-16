Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünya Neler Oynuyor?
Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünya Neler Oynuyor?
PC oyunculuğunun kalesi Steam'in haftalık verileri hem ülkeler, hem de global bazda gelire göre en çok satan oyunları gözlemleme imkanı tanıyor. Gelin 2-9 Nisan tarihleri arasında dünyadaki oyuncular tercihlerini hangi oyunlardan yana kullanmışlar bir göz atalım.
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1. Globalde de zirvenin adı değişmiyor.
2. Helldivers 2 de yakaladığı başarının tadını çıkartanlardan.
3. Steam Deck ise haftanın yükselişteki isimlerinden.
4. Call of Duty yükselmedi, adeta uçtu!
5. İlk gününde bedava dağıtılan Content Warning'in satışları da geliştiricilerin yüzünü güldürüyor.
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Listenin geri kalanı ise şöyle:
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