Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünya Neler Oynuyor?

Bir Valve ürünü olan ve Steam üzerinden sipariş edilebilen Steam Deck'in gelire göre en çok satan ürünlerden olması tesadüf değil. Steam kütüphanesindeki oyunları rahatça çalıştırıp oyunculara tüm kütüphanelerini ellerinde tutma imkanı veren cihaz bu neslin en secilen el konsollarından.