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Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünya Neler Oynuyor?

Steam'de Haftanın En Çok Satanları: Dünya Neler Oynuyor?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio Editörü
16.04.2024 - 10:49

PC oyunculuğunun kalesi Steam'in haftalık verileri hem ülkeler, hem de global bazda gelire göre en çok satan oyunları gözlemleme imkanı tanıyor. Gelin 2-9 Nisan tarihleri arasında dünyadaki oyuncular tercihlerini hangi oyunlardan yana kullanmışlar bir göz atalım.

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1. Globalde de zirvenin adı değişmiyor.

1. Globalde de zirvenin adı değişmiyor.

Counter-Strike 2 bu hafta da listenin en başındaki yerini koruyor. Zaman zaman sürpriz hit oyunlar CS2'yi yerinden etse de Valve'ın oynaması tamamen ücretsiz rekabetçi FPS'i her seferinde yerini geri kazanmayı başarıyor.

2. Helldivers 2 de yakaladığı başarının tadını çıkartanlardan.

2. Helldivers 2 de yakaladığı başarının tadını çıkartanlardan.

Yılın sürprizlerinden olan Helldivers 2 yalnızca oyuncular değil eleştirmenler tarafından da harika yorumlarla karşılandı. Çıkışının üzerinden 12 hafta geçmiş olmasına karşın oyun hala ilk beş içerisindeki yerini korumaya kararlı.

3. Steam Deck ise haftanın yükselişteki isimlerinden.

3. Steam Deck ise haftanın yükselişteki isimlerinden.

Bir Valve ürünü olan ve Steam üzerinden sipariş edilebilen Steam Deck'in gelire göre en çok satan ürünlerden olması tesadüf değil. Steam kütüphanesindeki oyunları rahatça çalıştırıp oyunculara tüm kütüphanelerini ellerinde tutma imkanı veren cihaz bu neslin en secilen el konsollarından.

4. Call of Duty yükselmedi, adeta uçtu!

4. Call of Duty yükselmedi, adeta uçtu!

İçerisinde Modern Warfare II ve Modern Warfare III'ün yanısıra Warzone'u da barındıran paket tam 25 sıra birden yükselerek dördüncülüğe oturmayı başardı. Elbette bu yükselişin ana sebebinin online modların yeni içerikleri olduğunu söylemek zor değil.

5. İlk gününde bedava dağıtılan Content Warning'in satışları da geliştiricilerin yüzünü güldürüyor.

5. İlk gününde bedava dağıtılan Content Warning'in satışları da geliştiricilerin yüzünü güldürüyor.

Arkadaşlarla girince eğlencenin katlanarak arttığı, takımdaki dostlarımızla korkunç mekanlara adım atarken bir yandan da izlenme uğruna kamerayı elimizden düşürmediğimiz eğlenceli korku oyunu Content Warning ilk haftasını ilk beş içinde tamamlamayı başardı.

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Listenin geri kalanı ise şöyle:

Listenin geri kalanı ise şöyle:

  • PUBG: Battlegrounds

  • Apex Legends

  • Call of Duty: Modern Warfare III - Karanlık Birlik

  • Cyberpunk 2077

  • The Elder Scrolls Online

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