Starfield'da Karakol Kurabileceğiniz En İyi 10 Gezegeni Söylüyoruz

Bethesda'nın uzayda geçen oyunu Starfield içerisinde yapılabilecek çok fazla şey var ancak en iyi karakol için güzel bir gezegen seçmek gibisi yok. Karakol kurduğunuz gezegenin kaynaklarını toplamak ve oyun içerisinde bunları kullanmak ise çok daha büyük bir keyif!

Bu listede sizlere üs kurabileceğiniz ve en efektif olan 10 gezegeni söylüyoruz.

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