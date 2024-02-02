Görüş Bildir
Haberler
Gaming
Starfield'da Karakol Kurabileceğiniz En İyi 10 Gezegeni Söylüyoruz

Starfield'da Karakol Kurabileceğiniz En İyi 10 Gezegeni Söylüyoruz

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 14:01

Bethesda'nın uzayda geçen oyunu Starfield içerisinde yapılabilecek çok fazla şey var ancak en iyi karakol için güzel bir gezegen seçmek gibisi yok. Karakol kurduğunuz gezegenin kaynaklarını toplamak ve oyun içerisinde bunları kullanmak ise çok daha büyük bir keyif!

Bu listede sizlere üs kurabileceğiniz ve en efektif olan 10 gezegeni söylüyoruz. 

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda

10. Leviathan IV

10. Leviathan IV

Leviathan sisteminde yer alan Leviathan IV gezegeni, üs kurmak için güzel bir seçenek olabilir. Ancak oyunun henüz başlarındaysanız sizin için biraz tehlikeli olabileceğini söylemek istiyoruz. Gezegen içerisinde demir ve alüminyum elementleri bolca yer alıyor. Aynı zamanda iterbiyum elementi de bol bol bulunuyor.

9. Linnaeus IV-b

9. Linnaeus IV-b

Linnaeus IV gezegeninin yörüngesinde yer alan Linnaeus IV-b, Helyum-3 kaynağını toplayanlar için adeta bir cennet. Buraya bir karakol kurmak aynı zamanda size bol miktarda demir, su, kurşun ve berilyum sağlayacak.

8. Maheo II

8. Maheo II

Bolca Tetraflorür içeren Maheo II gezegeni, aynı zamanda demir ve bakır gibi kaynaklara da ev sahipliği yapıyor. Oyun içerisinde farklı silah araştırmalrı ve hatta silahlarını için patlayıcı mermiler üretmek isterseniz bu gezegene göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

7. Kreet

7. Kreet

Hikaye görevlerini takip ederek çok daha rahat bir şekilde ulaşabileceğiniz Kreet, içerisinde neredeyse her kaynağı barındırıyor ancak bunlardan en çok bulunanı ise Neon. Oyun içerisinde Neon bulmak oldukça sıkıntılı ve bu gezegen sizin işinizi çok rahat çözecektir.

6. Niira

6. Niira

Nikel açısından oldukça zengin bu gezegen, aynı zamanda içerisinde bolca terk edilmiş karargah bulunduruyor. Şayet biraz kaynak toplamak ve ara sıra yeni eşyalar bulmak isterseniz buraya bir karakol kurmak oldukça akıllıca olabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. Decaran III

5. Decaran III

Oyunun başlarındayken ulaşması biraz zor olan Decaran III, paladyum ve tungsten kaynaklarına ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda içerisinde bolca kobalt, uranyum, kurşun ve nikel gibi kaynakları da bulma şansınız var. Karakol kurmak için çok güzel bir yere benziyor öyle değil mi?

4. Zamka

4. Zamka

Alpha Centauri sisteminde yer alan Olivus gezegeninin bir uydusu olan Zamka, nadir bir 2. seviye kaynak olan vanadyuma ev sahipliği yapıyor. Her gezegende olduğu gibi demir ve su gibi kaynaklar konusunda da sıkıntı çıkartmayan bu uydumuz, karakol kurmak için tercih edilebilecek en iyi yerlerden birisi olabilir.

3. Voss

3. Voss

Zamka'nın hemen yanında yer alan ve Olivus'un bir diğer uydusu olan Voss, özellikle disprosyum kaynağı bakımından zengin bir içeriğe ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda kankası Zamka gibi vanadyum konusunda da bir öncü kendisi.

2. Titan

2. Titan

Güneş sistemimizde yer alan ve Satürn'ün uydusu konumunda yer alan Titan, özellikle su ve titanyum kaynakları açısından çok zengin bir uydu. Buradan toplayabileceğiniz kaynaklar ile birlikte özellikle silah geliştirmelerinde ileri bir seviyeye ulaşma şansınız bulunuyor.

1. Plüton

1. Plüton

Yine güneş sistemi içerisinde bulunabilen yalnız ve minik gezegen Plüton, tungsten ve titanyum kaynaklarına ciddi miktarda ev sahipliği yapıyor. Bu iki gezegenden birinde karakol kurmak, özellikle sizleri oyunun ortalarında çok ciddi seviyeye getirecektir.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?