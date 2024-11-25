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STALKER 2 Satış Sayısı Dudak Uçuklattı: Oyuncular Hataların Farkında Ama Oyunu Çok Sevdi

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STALKER 2 Satış Sayısı Dudak Uçuklattı: Oyuncular Hataların Farkında Ama Oyunu Çok Sevdi

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
25.11.2024 - 15:24

Uzun süredir ertelenmesiyle ünlenen STALKER 2, en sonunda 20 Kasım günü piyasaya sürülmüştü. Sadece 2 gün içerisinde açıklanan satış sayısı ise dudak uçuklattı.

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STALKER 2 çıktı, oyuncular memnun.

STALKER 2 çıktı, oyuncular memnun.

20 Kasım günü çıkan STALKER 2 hem oyun içi hatalar hem de optimizasyon sorunlarıyla oldukça eleştirildi ancak yine de iyi yorumlar almaya devam ediyor. Özellikle Steam üzerinde eş zamanlı oyuncu sayısıyla dikkatleri üzerine çeken yapım, aynı zamanda satış sayısıyla da dudak uçuklatıyor.

2 günde 1 milyon satış sayısını yakaladı.

2 günde 1 milyon satış sayısını yakaladı.

Geliştirici ekip GSC Game World'ün açıkladığı üzere STALKER 2, tam 1 milyon adet satmış durumda. Ayrıca bu sayının daha fazlasının Xbox Game Pass kullanıcıları olduğunu da belirtiyorlar. Hatırlarsanız oyun aynı zamanda ilk günden Xbox Game Pass aboneliğine de eklenmişti.

Eş zamanlı oyuncu sayısı da dikkatleri üzerine çekiyor.

Eş zamanlı oyuncu sayısı da dikkatleri üzerine çekiyor.

SteamDB verilerine göre oyun çıktığı günden bu yana 117,928 eş zamanlı oyuncuya ev sahipliği yaptı. Bu haberi sizlere aktarırken 96,406 oyuncunun aynı anda STALKER 2 oynadığını da söyleyebiliriz.

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Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu
Onedio Üyesi
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