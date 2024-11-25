STALKER 2 Satış Sayısı Dudak Uçuklattı: Oyuncular Hataların Farkında Ama Oyunu Çok Sevdi

20 Kasım günü çıkan STALKER 2 hem oyun içi hatalar hem de optimizasyon sorunlarıyla oldukça eleştirildi ancak yine de iyi yorumlar almaya devam ediyor. Özellikle Steam üzerinde eş zamanlı oyuncu sayısıyla dikkatleri üzerine çeken yapım, aynı zamanda satış sayısıyla da dudak uçuklatıyor.