STALKER 2 Satış Sayısı Dudak Uçuklattı: Oyuncular Hataların Farkında Ama Oyunu Çok Sevdi
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STALKER 2 Satış Sayısı Dudak Uçuklattı: Oyuncular Hataların Farkında Ama Oyunu Çok Sevdi
Uzun süredir ertelenmesiyle ünlenen STALKER 2, en sonunda 20 Kasım günü piyasaya sürülmüştü. Sadece 2 gün içerisinde açıklanan satış sayısı ise dudak uçuklattı.
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STALKER 2 çıktı, oyuncular memnun.
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2 günde 1 milyon satış sayısını yakaladı.
Eş zamanlı oyuncu sayısı da dikkatleri üzerine çekiyor.
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