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STALKER 2'den Yeni Oynanış Videosu Geldi: Bir Türlü Çıkamayan Oyun Ne Alemde?

STALKER 2'den Yeni Oynanış Videosu Geldi: Bir Türlü Çıkamayan Oyun Ne Alemde?

Beril Özge Danacı
Beril Özge Danacı - Onedio İçerik Editörü
20.10.2024 - 17:51

Rusya'nın Ukrayna işgali yüzünden büyük bir belirsizliğe sürüklenen ve oyuncular tarafından merakla beklenen STALKER 2'den 6 dakika uzunluğunda yeni oynanış videosu yayınlandı.

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Oyuncuları uzun yılların ardından "The Zone'a" tekrar döndürecek olan STALKER 2'nin geliştirme süreci tam bir karmaşaya dönmüş vaziyette.

Oyuncuları uzun yılların ardından "The Zone'a" tekrar döndürecek olan STALKER 2'nin geliştirme süreci tam bir karmaşaya dönmüş vaziyette.

Ukrayna merkezli GSC Game World tarafından geliştirilen STALKER 2 ülkenin Rusya ile savaşa girmesinin ardından sayısız kez ertelenmişti. Kimi ekip üyelerini savaşta kaybeden stüdyo ise hala oyun üzerinde çalışmaya devam ediyor.

STALKER 2'den altı dakika uzunluğunda yeni bir oynanış videosu yayınlandı.

Peki STALKER 2 ne zaman çıkacak?

Peki STALKER 2 ne zaman çıkacak?

Daha önce pek çok kez çıkış tarihi ertelenen oyunun oyuncularla buluşacağı duyurulan son tarih 20 Kasım. Bakalım savaşın gölgesinde geliştirilmeye devam edilen STALKER 2 bu kez belirtilen tarihte karşımızda olacak mı?

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