STALKER 2'den Yeni Oynanış Videosu Geldi: Bir Türlü Çıkamayan Oyun Ne Alemde?
STALKER 2'den Yeni Oynanış Videosu Geldi: Bir Türlü Çıkamayan Oyun Ne Alemde?
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Oyuncuları uzun yılların ardından "The Zone'a" tekrar döndürecek olan STALKER 2'nin geliştirme süreci tam bir karmaşaya dönmüş vaziyette.
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STALKER 2'den altı dakika uzunluğunda yeni bir oynanış videosu yayınlandı.
Peki STALKER 2 ne zaman çıkacak?
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