Spor Alışkanlıklarına Göre Ne Kadar Fitsin?
Spor Alışkanlıklarına Göre Ne Kadar Fitsin?
Herkesin sporla olan ilişkisi farklıdır. Kimimiz spor salonundan çıkmazken, kimimiz en son beden eğitimi dersinde terlemiştir. Peki sen spor rutininle ne kadar fitsin? Haftada kaç gün spor yapıyorsun, nasıl besleniyorsun ve hareketli bir yaşam tarzın var mı? İşte bu test tam da sana uygun! Cevaplarını ver, spor düzenine göre ne kadar fit olduğunu öğren!
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1. Haftada kaç gün spor yapıyorsun?
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2. Genellikle hangi tür sporları tercih edersin?
3. Bir gün boyunca fiziksel aktiviten nasıl?
4. Beslenme düzenin nasıl?
5. Antrenman sonrası nasıl hissediyorsun?
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6. Bir maraton koşmak zorunda kalsan ne yaparsın?
7. Kilo kontrolü konusunda ne düşünüyorsun?
8. Vücudunun esnekliği nasıl?
9. Hangi motivasyonla spor yapıyorsun?
10. Spor alışkanlığın ne zaman oluştu?
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