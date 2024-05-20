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Sperm Kalitesini Düşürüyor: İnsan Testislerinde Mikroplastik Bulundu!

Sperm Kalitesini Düşürüyor: İnsan Testislerinde Mikroplastik Bulundu!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.05.2024 - 16:36

Plastik deyip geçmeyin, sperm kalitesini düşüren etmenlerden birisinin de plastikler olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla insanların üreme hızı yavaşlıyor, sağlığımız etkileniyor...Tüm bunların kanıtı ise insan testislerinde mikroplastikler bulunmuş olması! 

Kaynak: IFL Science

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Bilim insanları, hem köpeklerin hem de insanların testislerinde "önemli bir ölçüde" mikroplastik tespit etti.

Bilim insanları, hem köpeklerin hem de insanların testislerinde "önemli bir ölçüde" mikroplastik tespit etti.

IFL Science'ın haberine göre, New Mexico Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, 47 köpek ve 23 insanın testislerinden otopsi esnasında örnekler aldılar. Ne yazık kı test için alınan her bir örnekte, mikroplastik olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanları, testislerde bulunan mikroplastiklerin sperm sayısını da önemli ölçüde etkileyebileceğini düşünüyor.

Bilim insanları, testislerde bulunan mikroplastiklerin sperm sayısını da önemli ölçüde etkileyebileceğini düşünüyor.

Köpeklerin testis dokusunda ortalama mikroplastik doku başına 122.63 mikrogram iken bu sayı insanlarda 328.44 mikrograma kadar çıktı. Mikroplastiklerin ayrıca sperm sayısını etkileyip etkilemediği de araştırıldı.

Araştırmacılar, vücudumuzdaki mikroplastiklerin sperm sayısını önemli ölçüde düşürdüğünü kanıtladı.

Araştırmacılar, vücudumuzdaki mikroplastiklerin sperm sayısını önemli ölçüde düşürdüğünü kanıtladı.

Dünyanın en yaygın üretilen üçüncü sentetik plastik polimeri olan 'PVC'nin dokudaki yüksek seviyelerinin daha düşük sperm sayısına sebep olduğu ortaya kondu.

Mikroplastikler, boyutları 5 milimetreden küçük plastik parçacıklardır. Büyük plastiklerin parçalanmasından veya kozmetik gibi mikro kristaller içeren ürünlerden meydana gelirler.

Mikroplastikler, boyutları 5 milimetreden küçük plastik parçacıklardır. Büyük plastiklerin parçalanmasından veya kozmetik gibi mikro kristaller içeren ürünlerden meydana gelirler.

Okyanuslara, toprağa, dolayısıyla toprağa ve hatta havaya karışan mikroplastikler, artık insan vücudunun içerisinde de bulunuyor. 

Dolayısıyla, küresel çapta sperm sayısında da bir düşüş meydana geliyor.

"İnsanları korkutmak istemiyoruz. Elde ettiğimiz verileri bilimsel olarak sunmak ve insanları bu konuda bilinçlendirmek istiyoruz."

"İnsanları korkutmak istemiyoruz. Elde ettiğimiz verileri bilimsel olarak sunmak ve insanları bu konuda bilinçlendirmek istiyoruz."

New Mexico Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi'nde profesör olan Xiaozhong John Yu, yaptığı açıklamalarda insanların çevresel duyarlılık geliştirmesinin öneminin de altını çizdi.

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