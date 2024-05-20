Sperm Kalitesini Düşürüyor: İnsan Testislerinde Mikroplastik Bulundu!
Sperm Kalitesini Düşürüyor: İnsan Testislerinde Mikroplastik Bulundu!
Plastik deyip geçmeyin, sperm kalitesini düşüren etmenlerden birisinin de plastikler olduğu düşünülüyor. Dolayısıyla insanların üreme hızı yavaşlıyor, sağlığımız etkileniyor...Tüm bunların kanıtı ise insan testislerinde mikroplastikler bulunmuş olması!
Kaynak: IFL Science
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Bilim insanları, hem köpeklerin hem de insanların testislerinde "önemli bir ölçüde" mikroplastik tespit etti.
Bilim insanları, testislerde bulunan mikroplastiklerin sperm sayısını da önemli ölçüde etkileyebileceğini düşünüyor.
Araştırmacılar, vücudumuzdaki mikroplastiklerin sperm sayısını önemli ölçüde düşürdüğünü kanıtladı.
Mikroplastikler, boyutları 5 milimetreden küçük plastik parçacıklardır. Büyük plastiklerin parçalanmasından veya kozmetik gibi mikro kristaller içeren ürünlerden meydana gelirler.
"İnsanları korkutmak istemiyoruz. Elde ettiğimiz verileri bilimsel olarak sunmak ve insanları bu konuda bilinçlendirmek istiyoruz."
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