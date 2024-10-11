Söyledikleri Acı Ama Gerçek Sözlerle Hayatın Acımasız Yüzünü Hatırlatan Kişiler
Söyledikleri Acı Ama Gerçek Sözlerle Hayatın Acımasız Yüzünü Hatırlatan Kişiler
Hayatın ne kadar zor olduğunu biliriz ama çoğu zaman acımasız yüzüyle en savunmasız anlarımızda karşılaşırız. Bu yüzleşmeler içsel bir sarsıntı yaratırken aynı zamanda bize güçlü bir gerçeklik dersi de verir. İşte bu bağlamda söyledikleri acı ama gerçek sözlerle hayatın acımasızlığını tekrar tekrar hatırlatan kişiler...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Twitter'da bir kullanıcı takipçilerinden acı ama gerçek bir şeyler yazmalarını istedi. Ortaya hepimizin hak vereceği sözler çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ve bunu iliklerinize kadar hissedersiniz.
Ve o zamana kadar hep tanıdığınızı zannedersiniz.
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın