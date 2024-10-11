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Söyledikleri Acı Ama Gerçek Sözlerle Hayatın Acımasız Yüzünü Hatırlatan Kişiler

Söyledikleri Acı Ama Gerçek Sözlerle Hayatın Acımasız Yüzünü Hatırlatan Kişiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
11.10.2024 - 10:08

Hayatın ne kadar zor olduğunu biliriz ama çoğu zaman acımasız yüzüyle en savunmasız anlarımızda karşılaşırız. Bu yüzleşmeler içsel bir sarsıntı yaratırken aynı zamanda bize güçlü bir gerçeklik dersi de verir. İşte bu bağlamda söyledikleri acı ama gerçek sözlerle hayatın acımasızlığını tekrar tekrar hatırlatan kişiler...

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Twitter'da bir kullanıcı takipçilerinden acı ama gerçek bir şeyler yazmalarını istedi. Ortaya hepimizin hak vereceği sözler çıktı.

Twitter'da bir kullanıcı takipçilerinden acı ama gerçek bir şeyler yazmalarını istedi. Ortaya hepimizin hak vereceği sözler çıktı.
twitter.com

Ve bunu iliklerinize kadar hissedersiniz.

Ve bunu iliklerinize kadar hissedersiniz.
twitter.com

Ve o zamana kadar hep tanıdığınızı zannedersiniz.

Ve o zamana kadar hep tanıdığınızı zannedersiniz.
twitter.com

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