'Soykırım' Davasında İlk Karar: İsrail'in Başvurusu Reddedildi

İsrail’e yönelik bazı iddiaların 'Soykırım Sözleşmesi' hükümleri kapsamına girdiğini ifade eden Donoghue, Filistinlilerin bir halk olarak soykırım sözleşmesi kapsamında değerlendirilmek için gerekli kriterleri karşıladığını aktardı.

Donoghue, UAD'ın, İsrail'in Güney Afrika'nın kendisine karşı açtığı davanın düşürülmesi talebini reddettiğini söyledi.

Donoghue, 'Mahkeme, İsrail'in davanın genel listeden çıkarılması yönündeki talebini kabul edemeyeceğini düşünmektedir' diye konuştu.