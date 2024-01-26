'Soykırım' Davasında İlk Karar: İsrail'in Başvurusu Reddedildi
'Soykırım' Davasında İlk Karar: İsrail'in Başvurusu Reddedildi
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Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında ilk kararını açıkladı.
UAD, Güney Afrika’nın tedbir talebine ilişkin kararı, kamuya açık oturumda canlı ilan edildi. Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın "Gazze’de soykırım davası" başvurusunu kabul etti.
UAD Hakimi Joan Donoghue, mahkemenin Gazze'de yaşanan "insanlık trajedisinin boyutlarının farkında olduğunu" söyledi.
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