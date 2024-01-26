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'Soykırım' Davasında İlk Karar: İsrail'in Başvurusu Reddedildi

'Soykırım' Davasında İlk Karar: İsrail'in Başvurusu Reddedildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.01.2024 - 15:35

Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın 'Gazze'de soykırım davası' başvurusunu kabul etti. Yargıç Joan E. Donoghue, İsrail'e yönelik bazı iddiaların Soykırım Sözleşmesi hükümleri kapsamına girdiğini ifade etti.

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Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında ilk kararını açıkladı.

Uluslararası Adalet Divanı (ICJ), Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı soykırım davasında ilk kararını açıkladı.

UAD, Güney Afrika’nın tedbir talebine ilişkin kararı, kamuya açık oturumda canlı ilan edildi. Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın "Gazze’de soykırım davası" başvurusunu kabul etti.

UAD, Güney Afrika’nın tedbir talebine ilişkin kararı, kamuya açık oturumda canlı ilan edildi. Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika’nın "Gazze’de soykırım davası" başvurusunu kabul etti.

UAD Hakimi Joan Donoghue, mahkemenin Gazze'de yaşanan "insanlık trajedisinin boyutlarının farkında olduğunu" söyledi.

UAD Hakimi Joan Donoghue, mahkemenin Gazze'de yaşanan "insanlık trajedisinin boyutlarının farkında olduğunu" söyledi.

İsrail’e yönelik bazı iddiaların 'Soykırım Sözleşmesi' hükümleri kapsamına girdiğini ifade eden Donoghue, Filistinlilerin bir halk olarak soykırım sözleşmesi kapsamında değerlendirilmek için gerekli kriterleri karşıladığını aktardı.

Donoghue, UAD'ın, İsrail'in Güney Afrika'nın kendisine karşı açtığı davanın düşürülmesi talebini reddettiğini söyledi.

Donoghue, 'Mahkeme, İsrail'in davanın genel listeden çıkarılması yönündeki talebini kabul edemeyeceğini düşünmektedir' diye konuştu.

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