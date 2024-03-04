Sosyal Medya Fenomeni Aleyna Kanko Verdiği Silahlı Poz Nedeniyle Gözaltına Alındı

Adana’da arkadaşına ait lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko (24), gözaltına alındı. Görüntülerin eski olduğunu söyleyen, İfadesi sonrası serbest bırakılan Aleyna Kanko, “Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum” dedi.