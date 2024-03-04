Sosyal Medya Fenomeni Aleyna Kanko Verdiği Silahlı Poz Nedeniyle Gözaltına Alındı
Sosyal Medya Fenomeni Aleyna Kanko Verdiği Silahlı Poz Nedeniyle Gözaltına Alındı
Adana’da arkadaşına ait lüks otomobilde tabancayla poz veren sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko (24), gözaltına alındı. Görüntülerin eski olduğunu söyleyen, İfadesi sonrası serbest bırakılan Aleyna Kanko, “Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum” dedi.
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Sosyal medya fenomeni Aleyna Kanko lüks bir otomobilin içinde elindeki tabancayla poz verip, çektiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.
Gasp Büro Amirliği ekipleri, hızla yayılan ve tepki çeken görüntüleri ihbar kabul etti.
Ekipler, Aleyna Kanko'yu Çukurova ilçesindeki evinde gözaltına aldı.
Emniyete götürülen Aleyna Kanko ifadesinde, görüntülerin eski olduğunu söyleyerek şu ifadeyi verdi:
“Otomobil ve silah bana ait değil. Arkadaşıma ait tabancayı, kurusıkı zannediyordum” savunması yaptı.
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Aleyna Kanko, sorgusunun ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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