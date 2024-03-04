İlk 10 Sıra Belli Oldu: Dünyanın En Uzun Boylu Erkekleri Hangi Ülkede?
İlk 10 Sıra Belli Oldu: Dünyanın En Uzun Boylu Erkekleri Hangi Ülkede?
2024 yılında ülkelerin ortalama erkek boyu verileri açıklandı.İlk 10 sıranın tamamını Avrupa ülkelerinden oluşurken, Balkan ve İskandinav ülkelerinin ağırlığı fazla oldu.
Dünyada erkeklerin boy ortalamasının en yüksek olduğu 10 ülke şöyle 👇
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10. Çekya
9. Hırvatistan
8. İzlanda
7. Almanya
6. Sırbistan
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5. Norveç
4. Danimarka
3. Karadağ
2. Hollanda
1. Bosna Hersek
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