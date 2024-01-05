Sosyal Medya Bu İddiayla Çalkalanıyor: İnternette Tanıştığı Erkeğin Vahşi Bir Sapık Olduğunu Öğrenen Kadın
Sosyal Medya Bu İddiayla Çalkalanıyor: İnternette Tanıştığı Erkeğin Vahşi Bir Sapık Olduğunu Öğrenen Kadın
Bir arkadaş tanışma sitesinde eşleşip tanıştığı erkeği muhabbet etmek için eve davet eden kadın hayatının şokunu yaşadığı. Sosyal medyayı şoka uğratan olayda erkeğin, kadını öldürmek için yanında birçok delici ve kesici alet getirdiği öğrenilirken kadın yaşayacağı vahşetten polis sayesinde kurtuldu!
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Bildiğiniz üzere son dönemlerde birçok 'date uygulaması' olarak adlandırılan tanışma uygulamaları telefonlardaki yerlerini aldı.
Yurt içi ve uluslararası milyonlarca kişinin kullandığı bu uygulamalar, bazı insanlara gerçek aşkı buldururken bazı insanlara ise hayatlarının hatasını yaptırıyor!
Sosyal medyayı kasıp kavuran iddia ise söylenenlere göre Ankara'da yaşanmış.
İddialara göre bir tanışma uygulaması indiren kadın, orada tanıştığı erkeği yüz yüze tanışmak ve sohbet etmek amacıyla evine çağırıyor.
Evde buluşan ve bir süre sohbet eden çiftin arası gayet iyi bu sıralarda... Sohbet bir süre sonra bitiyor çünkü saat epey geç oluyor...
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Genç kadın, erkeğin gitmeyeceğini anlayınca ona yer açıp odasına gidiyor. İçinde bir şüphe oluşunca da yatak odasının kapısını kitliyor.
Bir süre sonra kadın yatak odasının kapısında tıkırtılar duymaya başlıyor. Erkek kapıyı zorluyor, tıklıyor fakat kapı açılmayınca evde dolaşmaya ve sesler çıkartmaya devam ediyor. Kadın ise korkuyla ne yapacağını bilemeyip polise haber veriyor.
Polis içeri girdiğinde masanın üstünde testere ve satır gibi birçok delici ve kesici aletle karşılaşıyor! Kadın ise gördükleri karşısında az kalsın yaşayacağı vahşeti düşünüp şok oluyor...
Bu yaşananları ise bizlere @superrmaryo isimli Twitter/X kullanıcısı anlatıyor...
Valla ne diyelim, kanımız dondu!
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