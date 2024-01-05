Sosyal Medya Bu İddiayla Çalkalanıyor: İnternette Tanıştığı Erkeğin Vahşi Bir Sapık Olduğunu Öğrenen Kadın

Bir arkadaş tanışma sitesinde eşleşip tanıştığı erkeği muhabbet etmek için eve davet eden kadın hayatının şokunu yaşadığı. Sosyal medyayı şoka uğratan olayda erkeğin, kadını öldürmek için yanında birçok delici ve kesici alet getirdiği öğrenilirken kadın yaşayacağı vahşetten polis sayesinde kurtuldu!