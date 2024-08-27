Soruşturma Açıldı: Hayatını Kaybeden İngiliz Milyarderin Lüks Yatında 'Türk Milyarder' Detayı

İngiliz milyarder Mike Lynch ve kızı Sicilya açıklarında hayatlarını kaybetti. İngiltere'nin Bill Gates'i olarak anılan teknoloji milyarderi Mike Lynch'in lüks yatı, 60 saniye içinde battı. Lüks yatın kaptanına soruşturma açılırken kaptanın daha önce Türk milyarderle de çalıştığı ortaya çıktı.

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