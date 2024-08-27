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Soruşturma Açıldı: Hayatını Kaybeden İngiliz Milyarderin Lüks Yatında 'Türk Milyarder' Detayı

Soruşturma Açıldı: Hayatını Kaybeden İngiliz Milyarderin Lüks Yatında 'Türk Milyarder' Detayı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
27.08.2024 - 09:44

İngiliz milyarder Mike Lynch ve kızı Sicilya açıklarında hayatlarını kaybetti. İngiltere'nin Bill Gates'i olarak anılan teknoloji milyarderi Mike Lynch'in lüks yatı, 60 saniye içinde battı. Lüks yatın kaptanına soruşturma açılırken kaptanın daha önce Türk milyarderle de çalıştığı ortaya çıktı.

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İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ve kızı, batan lüks yatlarında hayatlarını kaybetti.

İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ve kızı, batan lüks yatlarında hayatlarını kaybetti.

Lynch ve kızı, 54 metre uzunluğundaki Bayesian adlı lüks teknelerinde, Sicilya açıklarında bulunuyordu.

Lüks yat, şiddetli fırtına sebebiyle pazartesi sabahı erken saatlerde battı. Teknede bulunan 22 kişiden 15'i kurtarıldı.

Lüks yat, şiddetli fırtına sebebiyle pazartesi sabahı erken saatlerde battı. Teknede bulunan 22 kişiden 15'i kurtarıldı.

İngiliz, ABD ve Kanada vatandaşlarının bulunduğu yatta 7 kişi ise hayatını kaybetti.

7 kişinin hayatını kaybettiği lüks yatın kaptanına ise adam öldürme suçuyla soruşturma açıldı.

7 kişinin hayatını kaybettiği lüks yatın kaptanına ise adam öldürme suçuyla soruşturma açıldı.

Savcılar, kaptanı ikinci kez sorguladıktan sonra kaptana bir avukat atanması istendi. Ayrıca, kaptanın soruşturma altına alınan tek kişi olmayabileceği de belirtildi.

Batan yatın araştırması ise sürüyor. Savcılık, yolcular tarafından çekilen fotoğraf ve videoları, güvenlik kameralarını ve sahil güvenlik kameralarını titizlikle inceliyor.

Batan yatın araştırması ise sürüyor. Savcılık, yolcular tarafından çekilen fotoğraf ve videoları, güvenlik kameralarını ve sahil güvenlik kameralarını titizlikle inceliyor.

Bayesian'ın yalnızca 60 saniye içerisinde battığı belirtilirken araştırmacılar, mürettabatın fırtınayı hafife almış olabileceklerini düşünüyor. 

Öte yandan gemide bir kapağın açık bırakılmış olabileceği, bu dikkatsizliğin ise geminin su almasına neden olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Oksijen'in aktardığına göre, batan lüks yatın kaptanı James Cutfield, daha önce Türk bir milyarderin de kaptanlığını yapmıştı.

Oksijen'in aktardığına göre, batan lüks yatın kaptanı James Cutfield, daha önce Türk bir milyarderin de kaptanlığını yapmıştı.

51 yaşındaki deneyimli kaptan Cutfield'ın lüks yatların kaptanı olmadan önce 30 yıl boyunca Akdeniz'de gemi yapımıyla uğraştığı aktarılıyor.

Gençliğinde yat yarışlarında yarışan kaptanın, Lynch için çalışmadan önce bir Türk milyarderle birlikte çalıştığı belirtiliyor.

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