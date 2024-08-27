Soruşturma Açıldı: Hayatını Kaybeden İngiliz Milyarderin Lüks Yatında 'Türk Milyarder' Detayı
Soruşturma Açıldı: Hayatını Kaybeden İngiliz Milyarderin Lüks Yatında 'Türk Milyarder' Detayı
İngiliz milyarder Mike Lynch ve kızı Sicilya açıklarında hayatlarını kaybetti. İngiltere'nin Bill Gates'i olarak anılan teknoloji milyarderi Mike Lynch'in lüks yatı, 60 saniye içinde battı. Lüks yatın kaptanına soruşturma açılırken kaptanın daha önce Türk milyarderle de çalıştığı ortaya çıktı.
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İngiliz teknoloji milyarderi Mike Lynch ve kızı, batan lüks yatlarında hayatlarını kaybetti.
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Lüks yat, şiddetli fırtına sebebiyle pazartesi sabahı erken saatlerde battı. Teknede bulunan 22 kişiden 15'i kurtarıldı.
7 kişinin hayatını kaybettiği lüks yatın kaptanına ise adam öldürme suçuyla soruşturma açıldı.
Batan yatın araştırması ise sürüyor. Savcılık, yolcular tarafından çekilen fotoğraf ve videoları, güvenlik kameralarını ve sahil güvenlik kameralarını titizlikle inceliyor.
Oksijen'in aktardığına göre, batan lüks yatın kaptanı James Cutfield, daha önce Türk bir milyarderin de kaptanlığını yapmıştı.
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