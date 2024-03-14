Sonar Araştırmadan 8 İlde Dev Anket! İstanbul'da Son Durum ne? Kurum ile İmamoğlu Arasındaki Oy Farkı Kaç?

Sonar Araştırma İstanbul başta olmak üzere 8 ilde gerçekleştirdiği anket sonuçlarını açıkladı. Ankette İBB Başkanlığı için yarışan Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'un oy oranları dikkat çekerken, ilçelerdeki son duruma ilişkin de bilgi verildi.