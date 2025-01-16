Son Seçim Anketinde Sürpriz Sonuç: Kararsızlar Her Şeyi Değiştirdi
Son Seçim Anketinde Sürpriz Sonuç: Kararsızlar Her Şeyi Değiştirdi
Asal Araştırma, 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında 26 ilden 1800 kişi ile seçim anketi gerçekleştirdi. Vatandaşlara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu. Ankette 'Kararsızlar/Oy Kullanmam' diyenler yüzde 36.7 oranla zirve yaptı. Kararsızlar dağıtılmadan önce CHP’nin oy oranı yüzde 20; AK Parti’nin ise yüzde 18.7 oldu.
Ancak kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP yüzde 31.9’a; AK Parti ise yüzde 29.6’ya ulaştı. DEM Parti yüzde 9.6 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken MHP yüzde 8.9 oyla dördüncü oldu.
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Asal Araştırma, 1800 kişiye “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu.
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'Kararsızlar/Oy Kullanmam' diyenlerin yüzde 36.7 oy oranıyla zirvede olduğu görüldü.
'Kararsız/Oy Kullanmam' diyenler dağıtıldıktan sonra CHP, 31.9 puan ile zirvede yer aldı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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