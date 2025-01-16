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Son Seçim Anketinde Sürpriz Sonuç: Kararsızlar Her Şeyi Değiştirdi

Son Seçim Anketinde Sürpriz Sonuç: Kararsızlar Her Şeyi Değiştirdi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.01.2025 - 13:25

Asal Araştırma, 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında 26 ilden 1800 kişi ile seçim anketi gerçekleştirdi. Vatandaşlara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu. Ankette 'Kararsızlar/Oy Kullanmam' diyenler yüzde 36.7 oranla zirve yaptı. Kararsızlar dağıtılmadan önce CHP’nin oy oranı yüzde 20; AK Parti’nin ise yüzde 18.7 oldu. 

Ancak kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP yüzde 31.9’a; AK Parti ise yüzde 29.6’ya ulaştı. DEM Parti yüzde 9.6 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken MHP yüzde 8.9 oyla dördüncü oldu.

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Asal Araştırma, 1800 kişiye “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu.

Asal Araştırma, 1800 kişiye “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu sordu.

10-15 Ocak 2025 tarihler arasında gerçekleştirilen ankette dikkat çeken sonuçlar çıktı.

'Kararsızlar/Oy Kullanmam' diyenlerin yüzde 36.7 oy oranıyla zirvede olduğu görüldü.

'Kararsızlar/Oy Kullanmam' diyenlerin yüzde 36.7 oy oranıyla zirvede olduğu görüldü.

Kararsızlar dağıtılmadan önce partilerin oy dağılımı şöyle:

  • CHP: % 20.2 

  • AK Parti: % 18.7 

  • DEM Parti: % 6,1

  • MHP: % 5,6

  • İYİ Parti: % 2,8

  • Yeniden Refah: % 2,5

  • TİP: % 1

  • Anahtar Parti: % 0,9

  • Diğer: 3,2

'Kararsız/Oy Kullanmam' diyenler dağıtıldıktan sonra CHP, 31.9 puan ile zirvede yer aldı.

'Kararsız/Oy Kullanmam' diyenler dağıtıldıktan sonra CHP, 31.9 puan ile zirvede yer aldı.

Diğer partilerin oy oranları şöyle oldu:

  • AK Parti: % 29,6

  • DEM Parti: % 9,6

  • MHP: % 8,9

  • İYİ Parti: % 4,4

  • Yeniden Refah: % 3,9

  • Zafer: % 3,6

  • TİP: % 1,6

  • Anahtar Parti: % 1,4

  • Diğer: % 5,1

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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