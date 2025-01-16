Son Seçim Anketinde Sürpriz Sonuç: Kararsızlar Her Şeyi Değiştirdi

Asal Araştırma, 10-14 Ocak 2025 tarihleri arasında 26 ilden 1800 kişi ile seçim anketi gerçekleştirdi. Vatandaşlara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu. Ankette 'Kararsızlar/Oy Kullanmam' diyenler yüzde 36.7 oranla zirve yaptı. Kararsızlar dağıtılmadan önce CHP’nin oy oranı yüzde 20; AK Parti’nin ise yüzde 18.7 oldu.

Ancak kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP yüzde 31.9’a; AK Parti ise yüzde 29.6’ya ulaştı. DEM Parti yüzde 9.6 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken MHP yüzde 8.9 oyla dördüncü oldu.