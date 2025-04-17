Son Kez Sete Çıkan Kızıl Goncalar'ın Final Bölümünden Kamera Arkası Görüntüleri İfşa Oldu
NOW TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar son kez sete çıktı. 46. bölümüyle final yapacak dizinin yayınlanacak son iki bölümü kaldı. Final çekimleri yapılan dizinin setinden kamera arkası görüntüleri ifşa oldu.
Sette Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu arasındaki şakalaşmalar görenleri kahkahaya boğdu.
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İlk sezonuyla reyting rekorları kıran Kızıl Goncalar, 46. bölümüyle final yapacak.
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Sevilen dizi Kızıl Goncalar son kez sete çıktı, final çekimleri yapıldı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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