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Son İlişkinin Neden Bittiğini Tahmin Ediyoruz!

etiket Son İlişkinin Neden Bittiğini Tahmin Ediyoruz!

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
30.09.2024 - 22:01

Bu testte verdiğin cevaplara göre ilişkinin neden bittiğini açığa çıkarıyoruz!

Hazırsan haydi teste!

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!

2. Öncelikle ilişkinizin ne kadar süre devam ettiğini soralım!

3. Ayrılığınız sana ne hissettiriyor?

4. Tartışma yaşadığınızda ilk adımı genelde kim atardı?

5. Birbirinize uzun bir süre ulaşamadığınızda nasıl tepki veriyordunuz?

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6. Peki ya hiç birbirinize sesinizi yükseltip hakaret ettiniz mi?

7. Sen söylemeden de senin için ayıracak vakti her zaman var mıydı?

8. Daha önce yalanını yakaladın mı?

9. İkinizden biri dışarı çıktığında birbirinize nasıl yaklaşıyordunuz?

10. Son soru! Partnerin senin yakın çevrene müdahale ediyor muydu?

Ortak noktalarınız azaldığı için...

Siz ilişkiye başlarken ortak noktalarınız oldukça fazlaymış fakat aranızdaki bu durum gün geçtikçe azalmış. Ortak ilgi alanlarınız azaldıkça da aranızdaki bağın zayıflamasına ve iletişim sorunlarına yol açmış. Siz başta aynı yolda ilerlerken birden iki farklı yola ayrılmışsınız... Birbirinizin sorunlarına çare olamamış, nelerden hoşlanacağınızı ya da neleri sevmeyeceğinizi doğru bir biçimde tahmin edemez hale gelmişsiniz. İlişkiler bu noktaya geldiğinde daha fazla çaba gerektirir. Belli ki ikiniz de yeterince çaba harcayamamışsınız ve bu ilişki bitmiş. Belki böylesi daha iyidir değil mi?

Güven problemleri ve kıskançlık!

Sizin ilişkinizin bitmesindeki en büyük sebep birbirinizin sahibi olduğunuzu düşünmeniz ve kısıtlayıcı davranışlarınız. İlişki süresince ikiniz de birbirinize tam anlamıyla güvenememiş, partnerinizin farklı ortamlara girmesinden rahatsız olmuşsunuz. Başlarda kıskançlık meselesi kulağa tatlı gelse de sonlara doğru sizin tadınızı kaçırmış. İkiniz de kendinizi bir kafesin içerisinde hissettiğiniz için bu ilişkiye daha fazla devam edememişsiniz...

Bitmek bilmeyen kavgalar ve saygısızlık!

Bir ilişkide olmazsa olmaz olan şey saygıdır. Saygı kaybedildiğinde çok şey kaybedilebilir, tıpkı sizin ilişkinizde olduğu gibi... Siz çok büyük problemler yaşamasanız bile birbirinize olan saygısızca davranışınız bu durumu daha fazla taşıyamamanıza sebep olmuş. Birbirinizi sürekli aşağılayan tavrınız sizi sona doğru taşımış. Başlarda ilişkiniz çok tatlı ve huzurlu olsa da birbirinizi daha iyi tanıdıkça yaşadığınız tartışmalar bir çıkmaza dönüşmüş ve sonunuzu getirmiş...

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