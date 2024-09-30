Son İlişkinin Neden Bittiğini Tahmin Ediyoruz!

Bir ilişkide olmazsa olmaz olan şey saygıdır. Saygı kaybedildiğinde çok şey kaybedilebilir, tıpkı sizin ilişkinizde olduğu gibi... Siz çok büyük problemler yaşamasanız bile birbirinize olan saygısızca davranışınız bu durumu daha fazla taşıyamamanıza sebep olmuş. Birbirinizi sürekli aşağılayan tavrınız sizi sona doğru taşımış. Başlarda ilişkiniz çok tatlı ve huzurlu olsa da birbirinizi daha iyi tanıdıkça yaşadığınız tartışmalar bir çıkmaza dönüşmüş ve sonunuzu getirmiş...