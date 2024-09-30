Son İlişkinin Neden Bittiğini Tahmin Ediyoruz!
Son İlişkinin Neden Bittiğini Tahmin Ediyoruz!
Bu testte verdiğin cevaplara göre ilişkinin neden bittiğini açığa çıkarıyoruz!
Hazırsan haydi teste!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!
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2. Öncelikle ilişkinizin ne kadar süre devam ettiğini soralım!
3. Ayrılığınız sana ne hissettiriyor?
4. Tartışma yaşadığınızda ilk adımı genelde kim atardı?
5. Birbirinize uzun bir süre ulaşamadığınızda nasıl tepki veriyordunuz?
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