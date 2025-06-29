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Göreve Çağırılan Kekliklerden Bir Sonraki Hamlesini Belli Etmeyen Kediye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Göreve Çağırılan Kekliklerden Bir Sonraki Hamlesini Belli Etmeyen Kediye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
29.06.2025 - 17:42

Haftanın son gününü, her günün finalini olduğu gibi yine günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in komedi ustaları, enerjileriyle bir kez daha X'in gündemini belirledi. Bakalım, bugün hangi kullanıcıların tweetleri kahkaha tufanına yol açtı, hangileri beğeni yağmuruna tutularak viral oldu.

Keyifli okumalar 💃

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Hazırsan başlayalım 🙌

Hazırsan başlayalım 🙌
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Buz gibi otobüs terminali, tost, ayran...

Buz gibi otobüs terminali, tost, ayran...
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Umudunuzu kaybetmeyin işte.

Umudunuzu kaybetmeyin işte.
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👇

👇
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Kışçılar abartıyor yine biraz.

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ChatGPT akıl da veriyor bir yere kadar.

ChatGPT akıl da veriyor bir yere kadar.
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Hepimizin ihtiyacı olan.

Hepimizin ihtiyacı olan.
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Siz neden düğünleri kendi sirkinize çeviriyorsunuz damadın arkadaşları?

"Bu yaz o yaz" olmasa da "bu yıl o yıl" kesinlikle 💪

"Bu yaz o yaz" olmasa da "bu yıl o yıl" kesinlikle 💪
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Aynısının anne versiyonu da bardak kırmak.

Aynısının anne versiyonu da bardak kırmak.
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Tam olarak bu...

Tam olarak bu...
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Sadece isim yazıp mesaj atanlarla pat diye arayanların durduk yere verdiği gerginlik...

Sadece isim yazıp mesaj atanlarla pat diye arayanların durduk yere verdiği gerginlik...
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Üzdün durduk yere çoluk çocuğu.

Üzdün durduk yere çoluk çocuğu.
twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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