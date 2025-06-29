Göreve Çağırılan Kekliklerden Bir Sonraki Hamlesini Belli Etmeyen Kediye Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Haftanın son gününü, her günün finalini olduğu gibi yine günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in komedi ustaları, enerjileriyle bir kez daha X'in gündemini belirledi. Bakalım, bugün hangi kullanıcıların tweetleri kahkaha tufanına yol açtı, hangileri beğeni yağmuruna tutularak viral oldu.

Keyifli okumalar 💃