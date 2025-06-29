Göreve Çağırılan Kekliklerden Bir Sonraki Hamlesini Belli Etmeyen Kediye Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın son gününü, her günün finalini olduğu gibi yine günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in komedi ustaları, enerjileriyle bir kez daha X'in gündemini belirledi. Bakalım, bugün hangi kullanıcıların tweetleri kahkaha tufanına yol açtı, hangileri beğeni yağmuruna tutularak viral oldu.
Keyifli okumalar 💃
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Hazırsan başlayalım 🙌
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Buz gibi otobüs terminali, tost, ayran...
Umudunuzu kaybetmeyin işte.
👇
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ChatGPT akıl da veriyor bir yere kadar.
Hepimizin ihtiyacı olan.
"Bu yaz o yaz" olmasa da "bu yıl o yıl" kesinlikle 💪
Aynısının anne versiyonu da bardak kırmak.
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Tam olarak bu...
Sadece isim yazıp mesaj atanlarla pat diye arayanların durduk yere verdiği gerginlik...
Üzdün durduk yere çoluk çocuğu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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