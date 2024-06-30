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Reglin 2. Gününden Anneden Gelen İbretlik Ayara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Reglin 2. Gününden Anneden Gelen İbretlik Ayara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 17:07

Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Bakalım haftanın son gününde kimlerin tweetine gülmüş, kimlerin tweetleriyle haftanın yorgunluğunu atmışız.

İyi eğlenceler 🚀

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1. Başlayalım!

2. Alışıyor insan...

2. Alışıyor insan...
twitter.com

3. 👇

4. Açık sözlü anne insanı kaya gibi yapar.

4. Açık sözlü anne insanı kaya gibi yapar.
twitter.com

5. Her 'şey' çok güzel 🤤

5. Her 'şey' çok güzel 🤤
twitter.com
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6. Bazı konularda neden bu kadar fütursuzuz?

6. Bazı konularda neden bu kadar fütursuzuz?
twitter.com

7. Ani kararlar verirken dikkatli olmak lazım.

7. Ani kararlar verirken dikkatli olmak lazım.
twitter.com

8. Bazı tweetler can yakabilir

8. Bazı tweetler can yakabilir
twitter.com

9. 👇

9. 👇
twitter.com

10. Bir de Arda Güler veriyor bu hissi

10. Bir de Arda Güler veriyor bu hissi
twitter.com
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11. 😿

11. 😿
twitter.com

12. Kediler suçlarını üstlenmeyecek kadar korkak mı sizce?

12. Kediler suçlarını üstlenmeyecek kadar korkak mı sizce?
twitter.com

13. Yarın görüşürüz 👋

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1- Kızlar satılık olmayın, şahsiyetli olun. 5- O Ege sofrasında sabahlarım. 🙂

Turgut Güler

4- Bizdekilerin neyin peşinde oluşunun gen sarmalındaki en üst basamakta duran kanıtı

fsafdas

4. Açık sözlü anne insanı kaya gibi yapar. Saçma sapan materyalist bir anne. Çocuğuna muhtemelen dışarıda yemek bile almaz ben evde daha iyisini yaparım d... Devamını Gör