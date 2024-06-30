Reglin 2. Gününden Anneden Gelen İbretlik Ayara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Reglin 2. Gününden Anneden Gelen İbretlik Ayara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Yine koca bir haftayı geride bıraktık. Bakalım haftanın son gününde kimlerin tweetine gülmüş, kimlerin tweetleriyle haftanın yorgunluğunu atmışız.
İyi eğlenceler 🚀
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2. Alışıyor insan...
4. Açık sözlü anne insanı kaya gibi yapar.
5. Her 'şey' çok güzel 🤤
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6. Bazı konularda neden bu kadar fütursuzuz?
7. Ani kararlar verirken dikkatli olmak lazım.
8. Bazı tweetler can yakabilir
9. 👇
10. Bir de Arda Güler veriyor bu hissi
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11. 😿
12. Kediler suçlarını üstlenmeyecek kadar korkak mı sizce?
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1- Kızlar satılık olmayın, şahsiyetli olun. 5- O Ege sofrasında sabahlarım. 🙂
4- Bizdekilerin neyin peşinde oluşunun gen sarmalındaki en üst basamakta duran kanıtı
4. Açık sözlü anne insanı kaya gibi yapar. Saçma sapan materyalist bir anne. Çocuğuna muhtemelen dışarıda yemek bile almaz ben evde daha iyisini yaparım d... Devamını Gör