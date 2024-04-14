Buzdolabında 1 Ay Kalınca Çiçek Açan Karalahanadan Kalan İstanbul Projesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Buzdolabında 1 Ay Kalınca Çiçek Açan Karalahanadan Kalan İstanbul Projesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Son 24 saatin sizi kahkahaya boğacak viral tweetlerine birlikte bakalım!
İyi eğlenceler 🎉
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu araba buraya nasıl sıkıştı??
Sınıfsaldır mevzusu aldı başını gidiyor!
Gerçekten öyle.
👇🏻
Bunu biz de bilmiyorduk.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rusya: Tm
Bu benzerlik şaka mı?
2x'de de izleyebilirsin aslında.
Kalan İstanbul 😂
Gerçekten ya nasıl yiyorsunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda