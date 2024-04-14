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Buzdolabında 1 Ay Kalınca Çiçek Açan Karalahanadan Kalan İstanbul Projesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Buzdolabında 1 Ay Kalınca Çiçek Açan Karalahanadan Kalan İstanbul Projesine Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Beyza
Beyza - Onedio Editörü
14.04.2024 - 18:18

Son 24 saatin sizi kahkahaya boğacak viral tweetlerine birlikte bakalım!

İyi eğlenceler 🎉

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Bu araba buraya nasıl sıkıştı??

Bu araba buraya nasıl sıkıştı??
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Sınıfsaldır mevzusu aldı başını gidiyor!

Sınıfsaldır mevzusu aldı başını gidiyor!
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Gerçekten öyle.

Gerçekten öyle.
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👇🏻

👇🏻
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Bunu biz de bilmiyorduk.

Bunu biz de bilmiyorduk.
twitter.com
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Rusya: Tm

Rusya: Tm
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Bu benzerlik şaka mı?

Bu benzerlik şaka mı?
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2x'de de izleyebilirsin aslında.

2x'de de izleyebilirsin aslında.
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Kalan İstanbul 😂

Kalan İstanbul 😂
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Gerçekten ya nasıl yiyorsunuz?

Gerçekten ya nasıl yiyorsunuz?
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👇🏻

👇🏻
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